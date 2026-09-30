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Социум

Когда в домах уральцев появится тепло

В городе стартовал отопительный сезон.
Арайлым Усербаева
Когда в домах уральцев появится тепло
Иллюстративное фото из архива "МГ"

АО "Жайыктеплоэнерго" объявляет о старте отопительного сезона с 1 октября 2026 года. Первыми тепло получат социальные объекты, подавшие соответствующие заявки.

В первую очередь отопление включат в детских дошкольных учреждениях, общежитиях школ-интернатов и детских домов, лечебных учреждениях, стационарах учреждений социальной защиты.

Подача отопления в жилой фонд начнётся в соответствии с действующими строительными нормами - после того, как среднесуточная температура воздуха в течение трёх дней подряд продержится на уровне +8 °C и ниже.

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