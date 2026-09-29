Партнерство нового уровня: Токаев выступил на казахстанско-германском бизнес-форуме

Касым-Жомарт Токаев и Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратились к участникам казахстанско-германского бизнес-форума, объединившего деловые круги двух стран, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что Германия выступает давним и надежным стратегическим партнером Казахстана, а бренд "Made in Germany" на протяжении поколений олицетворяет инженерное совершенство, точность и ответственность. По словам президента, Германия играет особую роль в укреплении экономических связей нашей республики с Европейским Союзом. В настоящее время совместный портфель включает уже 40 инвестпроектов на общую сумму более 54 миллиардов долларов, а для перехода к системному партнерству Казахстан готов запустить специальную инвестиционно-промышленную инициативу.

- Нам следует перейти от отдельных успешных проектов к системному промышленному партнерству. Для этого Казахстан готов запустить Казахстанско-Германскую инвестиционно-промышленную инициативу, в основе которой будет единый портфель флагманских проектов, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание стороны уделили критически важным материалам, поскольку республика располагает 21 видом сырья из стратегического перечня ЕС. Президент подчеркнул необходимость реализации проектов полного цикла - от геологоразведки до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, значительный рост демонстрирует аграрный сектор: в 2025 году взаимная торговля сельхозпродукцией увеличилась на 23%.

В сфере энергетики Казахстан намерен расширять сотрудничество с такими гигантами, как Siemens Energy, предлагая локализовать производство оборудования внутри страны. Отдельным приоритетом названо развитие искусственного интеллекта и цифровизации.

- Сильные стороны Германии в области промышленного программного обеспечения, автоматизации, кибербезопасности, инженерии и прикладных исследований органично дополняют наши амбиции. Немецкие компании могли бы участвовать в развитии инфраструктуры центров обработки данных и совместно с казахстанскими партнерами разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта для горнодобывающей промышленности, энергетики и логистики, - заявил глава государства.

В свою очередь, Франк-Вальтер Штайнмайер высоко оценил потенциал двустороннего взаимодействия, подчеркнув роль Казахстана как ключевого партнера в регионе.