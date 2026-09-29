D.A.R. Metall AG выразила готовность запустить новые проекты на базе Qarmet

Перспективы глубокого взаимодействия с флагманом казахстанской промышленности в лице предприятия Qarmet стали центральной темой встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с председателем правления немецкой компании D.A.R. Metall AG Кристианом Артнером, передает МойГород со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства проинформировал руководителя германского концерна о ходе масштабной реконструкции модернизируемого комбината Qarmet, акцентировав внимание на приоритетности металлургического сектора для экономики страны.

Было подчеркнуто, что совместная работа и привлечение передовых немецких технологий вокруг Qarmet полностью соответствуют курсу Казахстана на индустриальное и экологическое обновление.

В свою очередь Кристиан Артнер заявил о высокой заинтересованности D.A.R. Metall AG в запуске новых совместных инициатив с предприятием Qarmet.

Помимо кооперации с металлургическим гигантом, глава немецкой компании подтвердил намерения участвовать в проектах по переработке металлов и управлению промышленными и бытовыми отходами в городе Алатау.