В ЗКО пресекли схему серого импорта зерна на 11 миллиардов тенге

По данным следствия, через территорию Казахстана экспортировано около 130 тыс. тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге.

Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области пресек схему незаконного импорта зерна с последующим вывозом продукции в страны Центральной и Южной Азии под видом отечественного товара, сообщили в пресс-службе ведомства.

- По данным следствия, через территорию Казахстана экспортировано около 130 тыс. тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Поставки осуществлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан, - сообщили в АФМ.

Для реализации противоправной схемы организаторы регистрировали компании на подставных лиц. Затем между ними и местными крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры купли-продажи зерна, что создавало видимость казахстанского происхождения продукции и позволяло использовать льготный тариф на перевозку.

- В частности, в схеме экспорта зерна использовались ТОО "Bakery Nan", "KazGrano", "Perfect Seed", "Weizen" и "Golden Grain Kazakhstan", - пояснили в АФМ.

Из-за неуплаты транзитного тарифа компании "КТЖ - Грузовые перевозки" был нанесен ущерб, превышающий 1 млрд тенге. Помимо этого, пытаясь уйти от уплаты налогов и долгов перед кредиторами, фигуранты выводили средства со счетов фирм-экспортеров на аффилированные счета, после чего инициировали процедуру банкротства. В результате государственным интересам причинен ущерб на сумму 1,2 млрд тенге.

В настоящее время по уголовному делу статус подозреваемых получили пять человек. Досудебное расследование завершено, участники процесса начали ознакомление с материалами дела.

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