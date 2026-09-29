Новая реальность кибербезопасности: конференция KazHackStan 2026 стартовала в Астане

Мероприятие объединило 10 тысяч участников из семи стран и более сотни экспертов, которые обсуждают главную тему года - киберустойчивость.

29 сентября 2026 года во Дворце независимости в Астане официально открылась международная конференция по кибербезопасности KazHackStan 2026. Мероприятие, которое проводится с 2017 года, за это время закрепило за собой статус главной независимой экспертной площадки региона. В этом году форум собрал в столице около 10 тысяч участников из Центрально-Азиатского региона.

Главным организатором выступает Центр анализа и расследований кибератак TSARKA при поддержке министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, МВД РК и столичного акимата. Стратегическими партнерами события также стали Freedom Bank, Arizona State University и Astana Hub.

От защиты к тотальной устойчивости

Центральной темой конференции в этом году заявлена концепция Cyber Resilience - "Киберустойчивость". Эксперты отмечают, что традиционный подход, сосредоточенный только на предотвращении атак, полностью исчерпал себя.

Теперь цифровые системы должны не просто выстраивать оборону, но и мгновенно выявлять скрытые угрозы, минимизировать ущерб и продолжать работу в условиях жестких атак. Организаторы подчеркивают, что в эпоху фишинга, утечек данных и дипфейков эти угрозы касаются каждого гражданина.

Угрозы государственного уровня

Открывая форум, заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что от устойчивости систем сегодня зависит вся экономика и жизнь граждан.

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК

- Сегодня от устойчивости цифровых систем зависит работа государства, экономики и повседневная жизнь граждан. Искусственный интеллект меняет масштаб и скорость киберугроз, поэтому особенно важно обеспечивать устойчивость к ним, - подчеркнул министр.

Для защиты страны уже принят закон о кибербезопасности и обновлены требования по защите персональных данных. Под особый контроль взяли более 400 критически важных объектов, а в регионах работают национальный центр и десятки профильных лабораторий.

- Чем быстрее развиваются цифровая инфраструктура и ИИ, тем выше требования к их защищенности. Кибербезопасность сегодня - это вопрос национальной безопасности, устойчивости государства, экономики и доверия граждан, - отметил глава ведомства.

Практическая часть и второй день форума

Программа первого дня охватила ключевые вопросы защиты населения, борьбы с фейками и безопасности бизнеса. Участники обсудили повышение ответственности руководителей за уровень информационной безопасности в компаниях.

Помимо пленарных заседаний, на площадке проходят специализированные технические треки и легендарный турнир CyberKumbez. На киберполигоне этичные хакеры в реальном времени демонстрируют навыки отражения атак и анализа вредоносного ПО.

Завтра, 30 сентября, участников ждет продолжение программы в рамках Secure Development & Hack Day. Запланированы глубокие технические доклады от зарубежных и местных инженеров, наглядные шоу-демонстрации взломов и разбор реальных инцидентов.

Кроме того, все желающие могут посетить выставочную зону. Там ведущие игроки рынка информационной безопасности презентуют свои передовые технологические продукты.