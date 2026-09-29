Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

15 қазанда Оралда жер аукционы өтеді

Аукционға коммерциялық мақсаттағы 8 жер телімі ұсынылған.
Ажар Хамитова
15 қазанда Оралда жер аукционы өтеді
Сурет "ЖИ" chatgpt көмегімен жасалды

Оралда жер аукционы өтеді.  Аукцион ағылшын әдісі бойынша e-Qazyna.kz порталында сағат 10:00-де онлайн өтеді. Бұл туралы Орал қаласының әкімдігі хабарлады. Жер телімдері коммерциялық мақсаттағы ғимараттар салу үшін жалға берілмек. Олар Орал қаласында, сондай-ақ Желаев және Зачаганск кенттерінде орналасқан.

– Аукцион қатысушыларын тіркеу хабарландыру жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін бес минут қалғанда аяқталады. Аукционға қатысуға өтініштер e-Qazyna.kz порталында қабылданады, – деп хабарлады Орал қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін қала әкімдігі сегіз жер телімін аукционға шығарған еді. Онлайн аукцион 16 қыркүйекте өтті. 

Фотогалерея
1 фото
Орал қаласы әкімдігінің фотосы
Фотогалерея
1 фото
Орал қаласы әкімдігінің фотосы
Фотогалерея
1 фото
Орал қаласы әкімдігінің фотосы
Фотогалерея
1 фото
Орал қаласы әкімдігінің фотосы
Фотогалерея
1 фото
Орал қаласы әкімдігінің фотосы
Фотогалерея
1 фото
Орал қаласы әкімдігінің фотосы
Фотогалерея
1 фото
Орал қаласы әкімдігінің фотосы

Читайте также

Новости партнёров