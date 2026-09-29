15 қазанда Оралда жер аукционы өтеді

Оралда жер аукционы өтеді. Аукцион ағылшын әдісі бойынша e-Qazyna.kz порталында сағат 10:00-де онлайн өтеді. Бұл туралы Орал қаласының әкімдігі хабарлады. Жер телімдері коммерциялық мақсаттағы ғимараттар салу үшін жалға берілмек. Олар Орал қаласында, сондай-ақ Желаев және Зачаганск кенттерінде орналасқан.
– Аукцион қатысушыларын тіркеу хабарландыру жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін бес минут қалғанда аяқталады. Аукционға қатысуға өтініштер e-Qazyna.kz порталында қабылданады, – деп хабарлады Орал қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін қала әкімдігі сегіз жер телімін аукционға шығарған еді. Онлайн аукцион 16 қыркүйекте өтті.