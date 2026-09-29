Более 85% казахстанцев поддерживают решение Президента о реформировании армии

Абсолютное большинство граждан Казахстана выразило готовность поддержать стратегический курс Главы государства Касым-Жомарта Токаева на реформирование оборонного сектора, передает МойГород со ссылкой на сайт научно-исследовательской ассоциации «Институт демократии».

Согласно результатам масштабного социологического исследования, проведенного 28–29 сентября, более 85% жителей страны позитивно воспринимают решение о проведении комплексной проверки Министерства обороны и подготовке детального плана преобразований Вооруженных сил в десятидневный срок.

Результаты опроса показывают высокое единодушие общества: проведение аудита оборонного ведомства поддержали 85,2% респондентов, а за глубокие и системные реформы в армии выступили 85,7% участников исследования.

При этом граждане четко обозначили свои ключевые запросы и ожидания от предстоящих изменений. На первый план вышли требования по повышению открытости и подотчетности Министерства обороны — этот фактор считают ключевым 47,4% опрошенных. За обновление и повышение профессионального уровня командного состава проголосовали 34,3% участников, а 29,4% респондентов назвали главным приоритетом бескомпромиссное усиление борьбы с коррупционными проявлениями в армейской среде.

Кроме того, среди принципиально важных направлений модернизации казахстанцы выделили гарантии безопасности для защитников Отечества, улучшение их социальных условий, планомерное обновление технического парка и активное внедрение цифровых технологий в управление войсками.

Исследование охватило все регионы страны: опрос проводился методом онлайн-анкетирования, в нем приняли участие 1012 граждан в возрасте от 18 лет и старше из 17 областей республики, а также из городов республиканского значения — Астаны, Алматы и Шымкента. Организатор исследования — научно-исследовательская ассоциация «Институт демократии» — является профильной казахстанской социологической службой, специализирующейся на системном анализе общественных настроений, изучении социально-политических процессов и предоставлении независимых экспертных оценок.