Системные действия государства переломили ситуацию после ЧП в Мангистау — эксперт

Трагедия на Каспии имеет не только военное, но и коммуникационное измерение. Об этом пишет политический аналитик Газиз Абишев в своем Telegram-канале ABISHEV ANALYTICS., передает МойГород

По наблюдениям Абишева, первые дни после трагедии продемонстрировали проблемы с коммуникацией со стороны военных и стали серьезным испытанием для политического руководства.

Анализируя новостные ленты и публикации в социальных сетях, эксперт отмечает, что к шестому дню — 29 сентября — информационная ситуация существенно изменилась по сравнению с 24–26 сентября. По его оценке, государству удалось перехватить инициативу в информационном поле.

Что изменилось?

24–25 сентября информационная ситуация была преимущественно тревожной, а местами — кризисной.

Как отмечает Газиз Абишев, главные вопросы общества в первые дни касались количества погибших, поиска военнослужащих, ситуации на месте трагедии, действий спасателей и реакции государства. По мнению эксперта, военные не смогли своевременно выстроить адекватную коммуникацию.

26 сентября общественная повестка начала заметно меняться. Обсуждение стало более конкретным и содержательным: вместо преимущественного поиска ответа на вопрос «что произошло?» внимание стало смещаться к вопросам «почему это произошло?», «кто отвечает?» и «что будет сделано дальше?».

Качественный перелом, согласно анализу Абишева, произошел 27 сентября на уровне государственной повестки. В первую очередь эксперт связывает его с тезисами, озвученными президентом Касым-Жомартом Токаевым.

По оценке аналитика, глава государства не ограничился оценкой трагедии, а связал ее с системными недостатками в армии, принял кадровые решения и поручил в течение десяти дней подготовить конкретный план военной реформы.

Среди обозначенных направлений — эффективность оборонных расходов, изменение системы кадрового отбора, модернизация управления, цифровизация, профессиональная подготовка и безопасность военнослужащих.

28 сентября, пишет Абишев, государственная коммуникация уже начала формировать новую рамку: произошла трагедия — государство сделало системные выводы — президент принял решение о проведении реформы.

Отдельно эксперт обращает внимание на публичные заявления представителей власти, которые объясняли логику системных решений и поручений главы государства. Среди них — организация помощи пострадавшим, объективное расследование, кадровые назначения и решение о реформировании армии.

В целом Газиз Абишев считает, что государству удалось перехватить инициативу и завершить переход к новой повестке. При этом в Threads продолжаются отдельные дискуссии и критика. Однако, по наблюдению эксперта, характер общественной реакции также меняется: первоначальный эмоциональный шок постепенно уступает место оценке действий государства и отдельных публичных фигур.

В качестве примера Абишев приводит реакцию пользователей Threads на публикацию боксера Жанкоша Турарова с поздравлением нового министра обороны. Публикация вызвала резкую реакцию пользователей и стала отдельным предметом обсуждения в социальной сети.

По мнению аналитика, государство сейчас обладает значительно большим количеством информационных аргументов и результатов проведенной работы, чем в первые дни после трагедии.

Если 24 сентября государство в основном находилось в режиме оперативного реагирования, то к 29 сентября, отмечает Абишев, уже установлен масштаб трагедии, завершена поисковая операция, оказана государственная поддержка семьям, установлены подозреваемые и продолжается уголовное расследование.

Кроме того, президентом дана публичная оценка ситуации, приняты кадровые решения и назначен новый министр обороны. Начата комплексная проверка Министерства обороны, а главой государства поставлены конкретные задачи по реформированию армии и установлен десятидневный срок для подготовки соответствующего плана.

Все это, по оценке Газиза Абишева, говорит о том, что государство значительно усилило контроль над официальной реакцией и общественной интерпретацией произошедшего.

Эксперт отмечает, что после решений президента 27 сентября власти уже находятся не в той оборонительной позиции, в которой они находились 24–25 сентября, а получили существенную инициативу в информационном поле. Однако, подчеркивает Абишев, теперь перед государством стоит задача удержать эту инициативу и конвертировать ее в устойчивое общественное понимание результатов реформы.

По его мнению, государственным органам необходимо подтвердить свою эффективность конкретными действиями и показывать обществу работу по исполнению поручений президента. В таком случае, считает аналитик, государство сможет не только продолжить формировать общественную повестку, но и потенциально укрепить уровень общественного доверия.