Правила использования смартфонов в школах утвердили в Казахстане: что изменится

Пользоваться гаджетами во время уроков будет строго запрещено, за исключением особых случаев по разрешению педагогов.

Министерство просвещения РК официально закрепило новые требования к использованию мобильных телефонов учащимися. Соответствующий приказ опубликован на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК. Согласно документу, пользоваться гаджетами во время уроков будет строго запрещено, за исключением особых случаев по разрешению педагогов.

Главные требования к школьникам

Перед началом занятий каждый ученик обязан перевести телефон в беззвучный режим с полным отключением вибрации и звуковых сигналов либо полностью выключить устройство.

Кроме того, школы наделены правом самостоятельно определять специально оборудованные места для хранения гаджетов (при наличии материально-технической возможности) - порядок их использования будет прописан в правилах внутреннего распорядка учебного заведения.

Когда смартфоны все-таки разрешены?

Использование сотовой связи допускается в строго ограниченных ситуациях:

В учебных целях - исключительно по прямому указанию учителя для выполнения конкретного задания.

В экстренных случаях - при возникновении обстоятельств, создающих реальную угрозу жизни или здоровью ребенка и окружающих.

По медицинским показаниям - если использование телефона обусловлено состоянием здоровья ученика.

Связь с родителями и экстренные случаи

Согласно правилам, школы обязаны заранее довести до сведения родителей и учеников специальный абонентский номер самого учебного заведения, который будет использоваться для передачи срочной информации во время учебного процесса.

Правила для учителей и учеников на уроке

Если педагог принимает решение использовать гаджеты в учебных целях, он обязан:

Четко определить учебное задание, требующее применения смартфона.

Заблаговременно объяснить школьникам содержание задания, а также порядок и продолжительность работы с устройством.

Разъяснить требования к самостоятельности выполнения и допустимые способы использования гаджета.

Дать четкую команду о начале и прекращении использования техники.

При этом школьники имеют право применять телефон исключительно для выполнения поставленной задачи, соблюдая все инструкции преподавателя. Использование функций фото-, аудио- и видеозаписи допускается только по указанию учителя и с обязательным соблюдением законодательства о защите персональных данных и частной жизни.

Новый приказ министра просвещения вступит в силу 9 октября.