Пассажирский Boeing разбился над Атлантикой: погибли все

31 октября 1999 года пассажирский Boeing 767 потерпел катастрофу над Атлантическим океаном примерно в 100 километрах к югу от острова Нантакет в американском штате Массачусетс. Самолет выполнял международный рейс из Нью-Йорка в Каир. Все 217 человек, находившиеся на борту, погибли, передает МойГород

Последний полет

Самолет выполнял рейс по маршруту Лос-Анджелес — Нью-Йорк — Каир. После промежуточной посадки в аэропорту имени Джона Кеннеди он продолжил полет в сторону Египта.

Разбившийся самолёт за две недели до катастрофы

На борту находились 203 пассажира и 14 членов экипажа. Самолет вылетел из Нью-Йорка примерно в 01:20 по местному времени. Первые минуты полета проходили штатно.

Примерно через 30 минут после вылета воздушное судно достигло крейсерской высоты около 10 тысяч метров. Вскоре после этого ситуация на борту резко изменилась.

Самолет начал стремительно снижаться

Самописцы зафиксировали отключение автопилота и последующее резкое изменение положения самолета. Boeing 767 начал быстро терять высоту и перешел в крутое снижение.

Экипаж предпринимал попытки вернуть воздушное судно в нормальный режим полета. Однако самолет снова начал снижаться и в конечном итоге разрушился в воздухе из-за возникших перегрузок.

Около 01:52 самолет рухнул в Атлантический океан. Спастись не удалось никому из находившихся на борту.

Обломки фюзеляжа рейса 990

Что показало расследование

Расследование катастрофы проводили американский Национальный совет по безопасности на транспорте и египетские авиационные власти. Причины трагедии стали предметом разногласий между двумя сторонами.

Национальный совет по безопасности на транспорте США пришел к выводу, что причиной катастрофы стали действия сменного второго пилота, который управлял органами управления самолетом и вывел его из нормального режима полета. При этом американское ведомство не смогло установить причину этих действий.

Египетские авиационные власти не согласились с этой версией. В их расследовании рассматривалась возможность технической неисправности системы управления самолетом. Таким образом, официальные выводы двух расследований относительно причин катастрофы различались.

Поиски обломков

Поскольку самолет упал в океан, значительная часть его обломков оказалась под водой. Специалисты проводили масштабные поисковые работы, чтобы обнаружить элементы воздушного судна и извлечь данные бортовых самописцев.

Обломки двигателя № 1 (левый) рейса 990

Изучение записей самописцев позволило восстановить последовательность событий последних минут полета и стало одним из ключевых элементов расследования.

Трагедия унесла жизни 217 человек

В результате катастрофы погибли все 217 человек на борту. Самолет был полностью разрушен. Трагедия стала крупнейшей авиакатастрофой в истории этой авиакомпании и одной из наиболее известных катастроф Boeing 767.

Спустя годы катастрофа остается предметом обсуждения из-за разницы между выводами американского и египетского расследований. При этом факт трагедии остается неизменным: ночью 31 октября 1999 года пассажирский самолет, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Каир, рухнул в Атлантический океан, и все находившиеся на его борту погибли.