КамАЗ въехал в магазин в Уральске

По данным департамента полиции ЗКО, 29 сентября на улице Карбышева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля КамАЗ.

- По предварительным данным, водитель, из-за технической неисправности, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на магазин. В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, - пояснили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По словам очевидцев, водитель большегруза въехал в магазин "Сороковой", который расположен во Втором рабочем посёлке.