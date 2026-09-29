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Происшествия Социум

КамАЗ въехал в магазин в Уральске

ДТП произошло сегодня, 29 сентября.
Кристина Кобина
КамАЗ въехал в магазин в Уральске
Фото предоставлено очевидцами

По данным департамента полиции ЗКО, 29 сентября на улице Карбышева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля КамАЗ.

- По предварительным данным, водитель, из-за технической неисправности, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на магазин. В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, - пояснили в ведомстве. 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По словам очевидцев, водитель большегруза въехал в магазин "Сороковой", который расположен во Втором рабочем посёлке.

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Фото предоставлено очевидцами

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