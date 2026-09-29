Премьер-министр Казахстана потребовал сдерживать цены на овощи в межсезонье

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на важности контроля стоимости плодоовощной продукции в межсезонье и заявил о необходимости активнее формировать необходимые резервы, передает пресс-служба правительства. Глава кабмина подчеркнул недопустимость возникновения дефицита или искусственного завышения цен на социально значимые продукты.

Для стабилизации рынка в казахстанских регионах будут заранее созданы запасы овощей, которые обеспечат потребность населения в зимние и весенние месяцы.