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Социум

Премьер-министр Казахстана потребовал сдерживать цены на овощи в межсезонье

Для стабилизации рынка в регионах будут заранее созданы запасы овощей.
Варвара Тыщенко
Премьер-министр Казахстана потребовал сдерживать цены на овощи в межсезонье
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на важности контроля стоимости плодоовощной продукции в межсезонье и заявил о необходимости активнее формировать необходимые резервы, передает пресс-служба правительства. Глава кабмина подчеркнул недопустимость возникновения дефицита или искусственного завышения цен на социально значимые продукты.

Для стабилизации рынка в казахстанских регионах будут заранее созданы запасы овощей, которые обеспечат потребность населения в зимние и весенние месяцы.

- Приоритетным направлением остается формирование запасов овощей, особенно картофеля, на зимний и весенний периоды. Уже в ходе уборочной кампании важно своевременно законтрактовать требуемые объемы, организовать их закуп и закладку на хранение.
Акиматам регионов взять данный вопрос на контроль и не допускать дефицита или завышения цен социально значимой овощной продукции в межсезонье. При этом излишки продукции следует ориентировать на экспорт.
Министерствам торговли и транспорта оказать содействие аграриям в поиске рынков сбыта и реализации, - подчеркнул премьер-министр.

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