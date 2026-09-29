Архитектура перемен: как Казахстан перешел к модели «Слышащего государства»

Политическая система Казахстана переживает один из самых глубоких и системных этапов своей трансформации. Запущенный по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева курс на масштабную конституционную реформу кардинально изменил баланс сил в стране, сместив акцент с суперпрезидентской модели к классической президентской республике с сильным Парламентом и подотчетным Правительством.

О ключевых трендах политической и технологической модернизации страны рассказала проректор КазИИТУ по цифровизации, профессор, иностранный член Российской академии наук Жанар Дусказиева.

Точка невозврата: референдум 2022 года

Фундамент для перезагрузки всей государственной архитектуры был заложен в ходе общенационального референдума 2022 года. Тогда граждане страны поддержали изменения более чем в треть статей Конституции (33 статьи). Это позволило не просто точечно обновить Основной закон, а создать принципиально новую правовую базу для всей политической системы.

- Главной целью реформы стало воплощение в жизнь концепции «Слышащего государства», где голос каждого гражданина имеет реальный вес, а власть открыта для диалога и критики, - отметила Жанар Дусказиева.

Децентрализация власти и защита от монополии

По ее словам, одним из ключевых блоков реформ стала трансформация института президентства. Чтобы исключить саму возможность монополизации власти, в стране ввели жесткие и недвусмысленные ограничения: теперь Глава государства избирается на один 7-летний срок без права повторного переизбрания.

- Кроме того, законодательно закреплен запрет для Президента состоять в политических партиях в период полномочий — шаг, гарантирующий его равноудаленность от всех политических сил. Отдельное внимание уделено борьбе с кумовством и непотизмом: близким родственникам Главы государства напрямую запрещено занимать руководящие должности в госорганах и квазигосударственном секторе, - дополнила Жанар Дусказиева.

Парламент и партии: больше конкуренции, меньше барьеров

Профессор отметила, что существенные изменения коснулись законодательной власти. Переход на смешанную мажоритарно-пропорциональную модель выборов в Мажилис и маслихаты открыл дорогу в политику самовыдвиженцам и независимым кандидатам, избирающимся по одномандатным округам.

- Параллельно государство либерализовало партийное поле: регистрационный порог для создания новых партий был снижен сразу в четыре раза - с 20 000 до 5 000 человек. Это дало мощный стимул для появления новых политических объединений и оживило конкурентную борьбу. Сам же Мажилис получил расширенные рычаги контроля, в том числе над использованием республиканского бюджета и оценкой эффективности работы кабинета министров, - пояснила Жанар Дусказиева.

Права человека: от Конституционного суда до отмены смертной казни

Особый вектор реформ - укрепление правозащитных институтов. Важнейшим событием стало воссоздание Конституционного Суда, куда получили право напрямую обращаться не только уполномоченные органы, но и рядовые граждане, а также Омбудсмен.

- Сам институт Уполномоченного по правам человека получил крепкие конституционные гарантии независимости. Кроме того, на уровне Основного закона была окончательно и бесповоротно закреплена отмена смертной казни, - говорит проректор КазИИТУ по цифровизации.

Местное самоуправление и голос общества

Перемены затронули и регионы: в стране внедрили прямые выборы акимов сельских округов, районов и городов областного значения, что сделало местную власть более самостоятельной и подотчетной населению. Для общенационального диалога был создан новый консультативный орган - "Ұлттық құрылтай", объединивший лидеров мнений, экспертов и гражданских активистов.