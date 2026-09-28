Что люди видят перед смертью: врач рассказал о необычных видениях пациентов

Люди в последние дни или недели жизни могут видеть умерших родственников, друзей и даже домашних животных. Об этом рассказал врач хосписа Крис Керр, который почти 30 лет работает с неизлечимо больными пациентами, передает МойГород

По словам специалиста, подобные переживания нередко становятся более частыми по мере приближения смерти. Об этом Керр рассказал в подкасте Опры Уинфри.

Что люди видят перед смертью

Как отметил врач, пациенты, приближающиеся к концу жизни, начинают больше времени проводить во сне. Именно в этот период они могут рассказывать о встречах с людьми, которых уже нет в живых.

Сгенерировано ИИ: Мой Город

Керр называет такие переживания «посещениями» и отмечает, что они могут появляться в последние дни или недели жизни.

По его наблюдениям, такие эпизоды со временем становятся ярче и происходят чаще.

При этом врач не утверждает, что подобные переживания имеют сверхъестественное объяснение. Он лишь описывает то, о чём ему рассказывают пациенты.

Почему пациенты не считают это обычными снами

По словам Керра, сами пациенты зачастую не воспринимают подобные переживания как обычные сны.

Они описывают увиденное очень подробно и говорят о нём с большой уверенностью. По словам врача, пациенты обычно не пытаются искать в таких образах какой-либо символический смысл.

За 27 лет работы Керр не сталкивался с тем, чтобы пациент спрашивал его, что именно может символизировать увиденный образ.

При этом врач подчёркивает, что не рассматривает подобные переживания как доказательство существования сверхъестественного. Речь идёт исключительно о наблюдениях за людьми, находящимися в конце жизни.

Что могут видеть дети

По наблюдениям Керра, переживания детей могут отличаться от того, что рассказывают взрослые.

Маленькие пациенты часто ещё не успевают потерять близких родственников, поэтому вместо умерших членов семьи могут видеть домашних животных или других людей, которые имеют для них большое значение.

Врач объясняет, что любимый питомец может ассоциироваться у ребёнка с тем же чувством безопасности и утешения, которое взрослый может испытывать, видя умершего близкого человека.

Керр также рассказал о маленькой пациентке, которая представляла себя внутри замка, который построила сама. Она называла его «безопасным местом»

Сгенерировано ИИ: Мой Город

Дети могут понимать, что жизнь заканчивается

По словам врача, дети иначе воспринимают границу между воображаемым и реальным и обладают меньшим количеством понятий, с помощью которых можно описать смерть и её окончательность.

При этом, по наблюдениям Керра, даже маленькие пациенты могут достаточно ясно понимать, что находятся в конце жизни.

Врач отметил, что дети нередко очень чётко осознают происходящее, даже если не могут объяснить его теми же словами, что взрослые.