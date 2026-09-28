14 видов госпособий в Казахстане начнут назначать по-новому

В системе социальной защиты Казахстана из республиканского бюджета выплачивается 39 видов государственных пособий. В ближайшее время порядок назначения 14 из них существенно изменится — их будут выплачивать с учетом оценки нуждаемости.

В Министерстве труда и социальной защиты населения прояснили, кого именно коснутся эти новшества и как будет работать обновленный механизм.

Изменения затронут только тех граждан, которых Цифровая карта семьи относит к категориям «А» и «В», то есть к семьям с высоким или состоятельным уровнем благополучия.

В перечень из 14 пособий, попадающих под новые критерии, входят:

пособия семьям с детьми и многодетным семьям;

выплаты родителям и опекунам, ухаживающим за людьми с инвалидностью;

пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца;

единовременная выплата на погребение;

отдельные специальные государственные пособия ветеранам боевых действий, семьям погибших военнослужащих и гражданам, имеющим государственные звания.

Разработчики реформы подчеркивают: адресный подход будет применяться индивидуально к каждому конкретному виду выплат, а не "оптом". Новый статус не означает автоматическую отмену всех имеющихся льгот или сохранение права на абсолютно новые.

-Если человек с инвалидностью первой группы получает пособие по инвалидности, эта выплата за ним сохраняется. Однако если у него возникнет право на другую выплату - например, в связи с рождением ребенка, - то эта новая выплата уже будет назначаться с учетом критериев нуждаемости, - пояснили в ведомстве.

Таким образом, каждое пособие будет анализироваться отдельно с учетом условий его оформления и финансового положения заявителя. Главная цель масштабных изменений - сделать социальную помощь в стране строго адресной и перенаправить бюджетные средства тем, кто в них действительно нуждается.