Подо льдом Антарктиды могут скрываться следы древнего мира: ученые сделали открытие

Антарктида может хранить геологические следы древнего суперконтинента Гондваны, существовавшего сотни миллионов лет назад.

Учёные из Австралийского национального университета изучили минералы из морских отложений вокруг Антарктиды и получили данные, которые могут помочь восстановить строение этого древнего массива суши, передает МойГород со ссылкой на Futurism.

Гондвана начала формироваться примерно 650–450 миллионов лет назад. В её состав входили территории современных Африки, Южной Америки, Антарктиды, Австралии и Индийского субконтинента.

Почему следы Гондваны искали в океанических отложениях

Восстановить облик Гондваны спустя сотни миллионов лет непросто. Древние горные породы подвергались эрозии, перемещались и постепенно разрушались.

Поэтому исследователи обратились к цирконам, сохранившимся в морских отложениях вокруг Антарктиды. Эти минералы особенно ценны для геологов благодаря своему составу. Они содержат уран и торий, распад которых позволяет определить возраст циркона.

Антарктида. Сгенерированно ИИ: Мой Город.

Таким образом, отдельные зёрна минерала могут выступать своеобразными геологическими «часами», сохраняя информацию о времени формирования исходной породы.

Почти половина цирконов могла происходить из Антарктиды

Анализ показал, что около 46% детритовых цирконов в глобальной базе данных за определённый период ранней истории Земли могли иметь антарктическое происхождение.

Среди цирконов высокого давления доля возможного антарктического происхождения составила около 55%.

По мнению исследователей, эти данные указывают на значительный вклад территории современной Антарктиды в геологический материал, связанный с формированием Гондваны.

Как здесь связан кембрийский взрыв

Полученные результаты относятся к периоду примерно 540 миллионов лет назад, который совпал с так называемым кембрийским взрывом.

Так называют период, когда в геологической летописи Земли резко увеличилось разнообразие сложных многоклеточных организмов и появились представители многих крупных групп животных.

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Учёных интересует не только то, какие организмы существовали в этот период, но и то, каким был сам облик планеты.

Крупные горные системы могли влиять на климат, движение воздушных масс, количество осадков и процессы выветривания. В свою очередь, климатические изменения воздействовали на условия, в которых развивалась жизнь.

Поэтому изучение древней геологии Антарктиды может помочь лучше понять окружающую среду Земли во время одного из важнейших этапов развития жизни.

Антарктида полмиллиарда лет назад выглядела иначе

Сегодня Антарктида ассоциируется прежде всего с ледяным покровом, низкими температурами и суровым климатом. Однако сотни миллионов лет назад регион имел совершенно другой облик.

На территории современной Антарктиды могли существовать крупные горные системы, сформировавшиеся в процессе объединения частей Гондваны.

Ранее учёные предполагали, что примерно полмиллиарда лет назад в ходе формирования суперконтинента могли возникнуть горные хребты, сопоставимые по масштабу с современными Гималаями.

Фото: depositphotos.com

Новые данные о цирконах позволяют дополнить существующие представления о геологической истории этого региона.

Что хотят выяснить учёные

В дальнейшем исследователи планируют продолжить анализ цирконов и других минералов, чтобы точнее определить происхождение древнего материала и восстановить геологическое строение территории современной Антарктиды.

Такие исследования могут помочь уточнить модели древнего климата и понять, какую роль суперконтиненты и крупные горные системы играли в изменениях окружающей среды.

Антарктида остаётся одним из наименее изученных регионов Земли. Под её ледяным покровом могут сохраняться свидетельства геологических процессов, происходивших сотни миллионов лет назад, когда облик планеты и её условия для жизни сильно отличались от современных.