Сигареты и телефон для заключенного: в Уральске осудили сотрудника колонии

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, осужденный работал в отделе воспитательной и социально-психологической работы с контингентом колонии. Пользуясь служебным положением, он решил оказать "услугу" одному из отбывающих наказание, с которым находился в личных отношениях.

С февраля по март 2026 года сотрудник ДУИС незаконно пронес на территорию исправительного учреждения 10 блоков (100 пачек) сигарет для своего знакомого арестанта. За эту "доставку" он получил от заключенного 60 тысяч тенге в качестве вознаграждения.

Кроме того, представитель закона достоверно знал, что у этого же осужденного в камере есть мобильный телефон. Однако вместо того, чтобы изъять запрещенный гаджет и доложить руководству, сотрудник сам общался с арестантом через мессенджер WhatsApp, покрывая нарушение режима.

На суде экс-сотрудник полностью признал свою вину и раскаялся. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у него несовершеннолетних детей и искреннее раскаяние.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Также на основании статьи 49 Уголовного кодекса РК его лишили специального звания "старший лейтенант юстиции".

Судебный акт вступил в законную силу.