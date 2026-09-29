Искусство без границ в ЗКО: как школьница с ДЦП творит шедевры ногами

Мария Иртикеева живет в посёлке Большой Чаган района Байтерек. Ей 17 лет, и она учится в выпускном классе общеобразовательной школы.

Как рассказала её мама, Елена Иртикеева, роды были тяжелыми, у ребенка началась асфиксия. Несмотря на это, поначалу малышка росла абсолютно здоровой и хорошо развивалась. Однако в два месяца ей по халатности врачей сделали прививку в ногу без медицинского отвода. Спустя некоторое время родители заметили, что половина тела девочки оказалась обездвижена. Уже в семь месяцев Маше поставили неутешительный диагноз - детский церебральный паралич. Для семьи это стало тяжелым ударом, но, как и все родители «особенных» детей, они прошли через принятие и многочисленные трудности.

Всю жизнь родители возили Машу на реабилитацию по всему миру, и это принесло свои плоды: если раньше она даже не могла держать голову, то сейчас обходится без инвалидной коляски и при поддержке ходит в школу пешком.

Садик Маша не посещала, а сразу пошла в общеобразовательную школу. Интеллект у нее полностью сохранен; из особенностей здоровья остались лишь невнятная речь и нарушенная координация движений. В школу ее сопровождает мама, которая работает здесь же учителем информатики.

- Она умница, круглая отличница, - с гордостью говорит мама.

Маша с детства тяготела к творчеству.

- Мне всегда нравилось смотреть, как рисуют другие, и хотелось попробовать самой. Сначала я пыталась рисовать руками, но из-за сильных мышечных спазмов ничего не выходило. Первый планшет мне купили, когда было 11 лет. Сначала пробовала рисовать носом на экране - это оказалось максимально неудобно, и в итоге я приспособилась рисовать ногами, - рассказывает Мария.

Отношения с ровесниками у девочки прекрасные. По словам Маши, у нее очень дружный класс: все давно привыкли, относятся к ней как к обычному человеку и во всем помогают - где-то подвинут стул, где-то донесут сумку. Елена подтверждает, что дочь никогда не была обделена вниманием и наравне с другими участвует во всех школьных мероприятиях. Несмотря на особенности речи, ее прекрасно понимают и учителя, и ученики. Никаких предрассудков или пристальных взглядов в школьных коридорах Маша не чувствует.

Сейчас девушка перешла в 11-й класс. Ее главная мечта - поступить в педогогический институт и стать дизайнером интерьера. Впереди серьезные испытания: ЕНТ и два творческих экзамена. К слову, на вступительных экзаменах рисовать на планшете разрешено, но пользоваться вспомогательными графическими инструментами нельзя.

Таланту девочки дали толчок школьные психологи Бибигуль Мурсанова и Юлия Иманбаева, которые заметили способности Маши. С 2020 года школьница активно участвует в творческих конкурсах, где регулярно занимает призовые места на уровне области и республики.

- Я очень люблю рисовать людей. Везде вижу красоту: в закате, рассвете, в животных. Я хочу доказать людям, что искусство не имеет границ, - делится юная художница.

Помимо живописи, Маша много читает, увлекается саморазвитием, а раньше даже писала стихи. В семье Иртикеевых трое детей: старшая 25-летняя дочь, Маша и пятилетний младший брат. Маша очень любит проводить с ним время, а малыш во всем ей помогает - например, может подать воды. Во всем поддерживает сестру и старшая дочь.

- Конечно, она сильно переживает, понимая, что впереди взрослая жизнь. Но Маша - невероятно сильная духом девочка. Ей пришлось перетерпеть столько боли во время реабилитаций. Когда-то ей делали операции, подрезая мышцы в 22 местах по всему телу. Это была невыносимая боль, столько слез... но она у нас большая молодец, - с гордостью говорит Елена Иртикеева.

К слову, мы узнали о Марии в Instagram и TikTok, её страница - creativity_hasno_boundaries. Впереди у Маши выпускной класс, подготовка к экзаменам и поступление. Родители поддерживают каждый ее шаг и верят в ее успех: сейчас они заказали для дочки мольберт и кисти - вдруг у нее получится попробовать себя и в традиционной живописи.