В Актобе спасли 27 машин во время крупного пожара

В районе Астана города Актобе, вдоль Богословской трассы, произошло возгорание сухой травы и б/у автозапчастей. Огонь стремительно распространялся и угрожал находящимся поблизости машинкам.

Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар, не допустив перехода огня на прилегающую территорию. В результате профессиональных действий сотрудников ДЧС удалось предотвратить уничтожение 27 автомобилей.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания сейчас устанавливаются специалистами.