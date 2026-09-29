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Происшествия

В Актобе спасли 27 машин во время крупного пожара

Возгорание сухой травы и автозапчастей произошло вдоль Богословской трассы.
Дана Рахметова
В Актобе спасли 27 машин во время крупного пожара
Стопкадр с видео МЧС РК

В районе Астана города Актобе, вдоль Богословской трассы, произошло возгорание сухой травы и б/у автозапчастей. Огонь стремительно распространялся и угрожал находящимся поблизости машинкам.

Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар, не допустив перехода огня на прилегающую территорию. В результате профессиональных действий сотрудников ДЧС удалось предотвратить уничтожение 27 автомобилей.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания сейчас устанавливаются специалистами.

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