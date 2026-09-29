Как защитить деньги и данные в смартфоне: 10 главных правил безопасности

Простая ошибка в настройках телефона может стоить утечки переписок или потери всех сбережений. Рассказываем, как правильно настроить блокировки, автообновления и доступы приложений, чтобы не оставить злоумышленникам ни одного шанса.

Современный смартфон — это не просто средство связи, а единый ключ к банковским счетам, личным перепискам, соцсетям и госуслугам. Потеря контроля над гаджетом может стоить не только утечки персональных данных, но и всех сбережений. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка напомнили о базовых правилах цифровой гигиены, которые помогут обезопасить устройство.

Заблокируйте вход и скройте уведомления

Используйте сложные PIN-коды, пароли или биометрию (отпечаток пальца, Face ID). Откажитесь от простых комбинаций вроде «1234» или дат рождения. Установите минимальное время автоблокировки экрана и отключите показ содержимого SMS и Push-уведомлений на заблокированном дисплее.

Включите функцию поиска устройства

Активируйте Find My Device (для Android) или «Локатор» (для iOS). В случае утери или кражи смартфона это позволит быстро отследить его геопозицию, удаленно заблокировать экран или полностью стереть все данные.

Настройте двухфакторную аутентификацию (2FA)

Включите 2FA для всех важных сервисов: банков, почты, соцсетей и мессенджеров. Особое внимание уделите основным аккаунтам Google и Apple ID — через них открывается доступ ко всей экосистеме смартфона. Для максимальной защиты используйте приложения-аутентификаторы или аппаратные ключи.

Скачивайте софт только из официальных сторов

Устанавливайте программы исключительно через Google Play и App Store. Никогда не переходите по ссылкам из SMS, мессенджеров или писем с предложением скачать приложение — даже если вам обещают выплаты, техническую поддержку или «защиту счета».

Регулярно обновляйте ОС и приложения

Своевременное обновление операционной системы и программ устраняет уязвимости, которыми могут воспользоваться мошенники. Включите автоматическую загрузку обновлений.

Контролируйте разрешения приложений

Периодически проверяйте, какие программы имеют доступ к вашей камере, микрофону, контактам, геолокации и SMS. Отключайте лишние доступы. На Android особый контроль нужен за специальными возможностями, функцией поверх других окон и разрешением на установку из неизвестных источников.

Осторожнее с Wi-Fi и Bluetooth

Не подключайтесь к открытым и неизвестным Wi-Fi-сетям. Если пришлось воспользоваться public Wi-Fi, избегайте входа в мобильный банк и не вводите конфиденциальные данные. Отклоняйте незнакомые запросы на сопряжение по Bluetooth.

Настройте резервное копирование

Убедитесь, что регулярное создание бэкапа включено, а сам облачный аккаунт надежно защищен сложным паролем и двухфакторной аутентификацией.

Проводите «уборку» и завершайте чужие сеансы

Удаляйте приложения, которыми давно не пользуетесь. Регулярно проверяйте список активных сессий в мессенджерах и соцсетях — при наличии незнакомых устройств незамедлительно завершайте их работу.

Помните о главной уловке мошенников

Сотрудники банков, государственных органов и спецслужб никогда не просят назвать коды из SMS, установить сторонние приложения или предоставить удаленный доступ к экрану. Любое подобное требование — прямой признак обмана.

Безопасность смартфона зависит не от одной настройки, а от комплекса простых привычек. Даже самые современные антивирусы и системы защиты не заменят личную бдительность.