Два микрорайона частично останутся без света в Уральске

Без света останутся 7-й и 9-й микрорайоны (частично).

Как сообщили в службе 109, 29 сентября жители нескольких улиц и микрорайонов города останутся без электричества из-за проведения плановых профилактических работ на электросетях.

Под временное ограничение подачи электроэнергии попадают два участка:

С 10:00 до 13:00 - света не будет по улице Даумова в домах № 69, 69/3, 69/5 и 69/6. Профилактика затронет подстанцию ТП-315. Без благ цивилизации на три часа останутся 72 абонента.

С 14:00 до 17:00 (17:30) - ремонтные работы развернутся на РП-27. В этот период электричество отключат в 7-м микрорайоне, а также частично в 9-м микрорайоне. В зону отключения попадают сразу 660 абонентов.

Специалисты приносят извинения за временные неудобства и обещают восстановить штатную подачу электроэнергии сразу по завершении профилактики.