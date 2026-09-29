Убил брата и сам участвовал в поисках: суд ЗКО вынес приговор местному жителю

Сегодня, 29 сентября, в специализированном суде по уголовным делам ЗКО огласили приговор 26-летнему Ермеку Мустахиму. Юношу признали виновным по статье 99 УК РК "Убийство" и приговорили к 12 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от зависимости к психотропным веществам и алкоголю, а семье погибшего он должен будет выплатить компенсацию морального вреда в размере 12 млн тенге. Приговор огласила судья Райгуль Амангельдинова.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 19 мая этого года в Жанибекском районе во время совместного распития алкоголя. Между фигурантом и его 18-летним родственником вспыхнула ссора. Мужчина схватил со стола кухонный нож и нанес жертве не менее 15 ударов: два - в область шеи, один - в лицо и еще 12 - в грудь и живот. Кроме того, он избивал пострадавшего кулаками и локтями по голове, челюсти и ребрам.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый отнес тело за дом и закопал его в мусорной яме.

Циничность преступления заключается в том, что после убийства осужденный лёг спать, а на утро проснулся и как ни в чем не бывало продолжил жить. Более того, вместе с родственниками искал убитого, выставлял в социальных сетях объявления о пропаже человека. Раскрыть преступление удалось благодаря свидетелям, которые указали, что в ночь убийства потерпевший был с Мустахимом.

Мать убитого заявила, что считает приговор слишком мягким.

- Он жестоко убивал моего сына. Бейбарысу было всего 18 лет. Мустахим заслужил более строгого наказания, как минимум 20 лет тюрьмы. Он не только убил моего сына, но и спрятал труп, а потом приходил к нам, сидел с нами за одним столом. Мы 8 дней искали сына. За это время тело начало разлагаться. Мы даже не смогли с ним нормально попрощаться, - рассказала мама убитого Бейбарыса Самал Гайсина.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.