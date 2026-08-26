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Социум

Зарезал и закопал труп в яме: жителя ЗКО судят за убийство родственника

В суде озвучили подробности убийства.
Арайлым Усербаева
Зарезал и закопал труп в яме: жителя ЗКО судят за убийство родственника
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО рассматривают дело в отношении жителя Жанибекского района, обвиняемого по статье 99 УК РК "Убийство". 

Согласно обвинительному акту, трагедия произошла во время совместного распития алкоголя. Между фигурантом и его родственником вспыхнула ссора. Мужчина схватил со стола кухонный нож и нанес жертве не менее 15 ударов: два - в область шеи, один - в лицо и еще 12 - в грудь и живот. Кроме того, он избивал пострадавшего кулаками и локтями по голове, челюсти и ребрам.

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От полученных травм мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый отнес тело за дом и закопал его в мусорной яме.

На судебном заседании гособвинитель Асхат Тлеулиев подчеркнул жестокость преступления, обратив внимание на характер и локализацию ранений (удары наносились в жизненно важные органы), а также на последующие попытки спрятать труп.

Судебное разбирательство продолжается. В соответствии с законом виновность подсудимого установит только вступивший в законную силу приговор суда.

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