В Уральске подорожал бензин марки АИ-92. Об этом сообщают местные жители. По словам горожан, на некоторых заправках города цены повысились на 3-5 тенге. К примеру, бензин марки АИ-92 на заправках Qazaq Oil совсем недавно стоил 237 тенге за литр, а сегодня цена уже составляет 243 тенге. На Ven Oil АИ-92 продают по 233 тенге, на "Беркуте" - по 225 и 227 тенге за литр, на "Нефтеке" - по 238 тенге.

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО сообщили, что с 1 апреля 2026 года государственное регулирование цен на бензин марки АИ-92 и летнее дизельное топливо отменено. В настоящее время стоимость нефтепродуктов формируется субъектами рынка самостоятельно. Цены у каждого оператора зависят от собственных затрат, факторов стоимости приобретения нефтепродуктов, транспортных расходов, акцизов, операционных затрат, а также доставки с нефтебаз до самих АЗС.

- В отдельных случаях имеет место удорожание материалов, и цены могут меняться. При этом общее формирование ценовой политики на нефтепродукты относится к компетенции Министерства энергетики РК. Повышение цен происходит ежемесячно. В среднем по Уральску цена на бензин в последние месяцы выросла на 3-6 тенге, - пояснили в управлении.

Стоит отметить, что, по данным Бюро национальной статистики, бензин марки АИ-92 по итогам августа подорожал на 0,3% за месяц, а за год - на 12,3%. Сейчас в Казахстане средняя цена за литр топлива составляет 244 тенге. Бензин марки АИ-95 за месяц не изменился в цене, но сейчас он стоит сразу на 15,4% дороже, чем год назад. В среднем литр стоит 314 тенге. Также, согласно данным Бюро национальной статистики, в Уральске АИ-92 стоит в стреднем 241 тенге за литр, а АИ-95 - 302 тенге.

Самый дорогой АИ-92 продается в Алматы и Талдыкоргане - в среднем 249 тенге за литр. А самый дешевый можно найти в Атырау по 228 тенге.