7,5 тыс квадратов спорта: что есть в новом комплексе Бурлинского района

Проект "Культурный ЗКО" посещает не только культурные объекты районов, но и знакомится с развитием инфраструктуры сёл. В рамках поездки команда побывала в новом спортивном комплексе в приграничном селе.

Мы приехали в село Жарсуат, которое находится на границе Оренбургской областью РФ, чтобы посмотреть, как выглядит спортивное пространство ноговго поколения. Внутри комплекса - большой зал для волейбола, футбола и баскетбола, отдельная комната для настольного тенниса, просторные раздевалки с душевыми. Также есть помещение для хранения инвентаря, медпункт и административные кабинеты.

Здесь более 7,5 тысячи квадратных метров спортивного пространства. Заниматься сюда приходят не только жители села, но и гости из других районов.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

В комплексе работают 15 человек, двое из них - методисты по спорту. Пропускная способность - 464 человека.

- Данный спорткомплекс был построен в 2025 году, его построила компания КПО. На данный момент здесь проводятся секции по футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам и шахматам. Все тренажеры, все это бесплатно, а также к нам могут приехать жители из других сел. Игры здесь проводят каждый вечер, сельская молодежь здесь играет в футбол, а соревнования идут по плану. На секцию тенниса ходит более 10 человек, на футбол — более 15 человек, и на волейбол — около 16, - сказал методист по спорту Азиз Утегенов.

Тренажерный зал тоже работает бесплатно для всех желающих. Стоит отметить, что инвентарь в тренажерном зале укомплектован на высшем уровне, а по всему периметру комплекса установлена новейшая вентиляционная система.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Сегодня в комплексе проходят занятия по массовым видам спорта. Во дворе также оборудовано мини-футбольное поле, где проводят тренировки и соревнования. Для небольшого приграничного села такой спорткомплекс стал одним из главных мест для молодежи.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Ранее мы рассказали об истории Бурлинского района и о том как выглядит новый детский сад. Мы побывали в Центре оперативного управления, посмотрели, как за порядком следят в режиме реального времени. А в предыдущих материалах мы побывали в Жангалинском районе: рассказали о великих кюйши, посмотрели на барханы и лечебное озеро. Увидели один из старейших надгробных камней, а также спортивный центр, где взращивают чемпионов.

А до этого побывали в самой западной точке Казахстана. Рассказали о врачебной амбулатории в селе Бисен и показали, в каких условиях там принимают пациентов. Рассказали о том, в каких условиях занимаются спортом дети в отдаленном районе. Показали школу в селе Уялы, в которой дети учатся с садика и до 11 класса. Посетили музейный комплекс "Хан Ордасы", откуда когда-то Жангир-хан управлял Бокеевской Ордой. Увидели визит-центр, со строительством которого туризм в районе начал развиваться активнее.

Ранее в рамках проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Сырымском районе - крае с богатым историческим наследием и самобытной культурой. При поддержке компании КПО нам удалось узнать больше об этом удивительном месте и его истории. До этого мы рассказали о легендарном селе Чапаево: чем оно живет сегодня, как здесь сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.