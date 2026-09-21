300 миллионов на несуществующую посевную: АФМ расследует крупное хищение в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу занялось делом о пропаже крупных кредитных средств, выделенных на весенне-полевые и уборочные работы по программе "Кең Дала 2", сообщает пресс-служба АФМ.

История началась в мае 2025 года, когда филиал "Аграрной кредитной корпорации" выдал займ на пополнение оборотных средств ТОО "Рашан", а поручителем по сделке выступил фонд "Даму". На счет компании поступило 300 млн тенге, которые почти сразу ушли двум другим фирмам якобы на оплату семян, зарплат, ГСМ и аренду сельхозтехники.

Однако проверка вскрыла банальную схему обмана: никаких семян компании не покупали, технику никто не арендовал, а поля так и остались незасеянными.

В итоге директор фирмы-заемщика получил статус подозреваемого, суд заблокировал его активы, а следователи продолжают разбираться в деталях дела.