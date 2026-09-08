40 верблюдов ради одного памятника: что известно о старинном надгробии в ЗКО

Камень, который более ста лет назад везли из Москвы через сотни километров, теперь остается без должного ухода.

В Жангалинском районе сохранилось необычное надгробие, которому уже больше ста лет. Мраморный памятник установил купец Петр Еремин в память о своей жене Елизавете, умершей в 1908 году в возрасте 55 лет. Сегодня памятник стоит практически бесхозным. А когда-то его появление здесь было настоящим событием. По местным рассказам, камень для таких памятников привозили из Москвы. Сначала его доставляли на паровозе до Новоузенки, а затем еще около 200 километров везли на повозках.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Существует легенда, что огромный мраморный памятник доставили сюда на 40 верблюдах. Для перевозки якобы специально изготовили повозку из шестиметровых брусьев. Весил памятник, по оценкам местных жителей, не меньше 10–12 тонн.

Но история началась еще раньше — в 1870 году, когда в село Маштексай приехал казак Петр Еремин. Он привез с собой несколько семей, а затем начал активно развивать хозяйство. По словам местных жителей, купец вложил в развитие края крупный капитал, который, по одной из версий, пришел из Англии.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Еремин занялся разведением сельскохозяйственных животных. Говорят, в его хозяйстве насчитывалось до 100–120 тысяч овец, около 10 тысяч лошадей и десятки коровников с крупным рогатым скотом. Животных большими партиями перегоняли в Саратов, где их сдавали. За один такой перегон могли отправлять до 18 тысяч голов.

Постепенно вокруг хозяйства Еремина развивалось и само поселение. Здесь появились жилые дома, а, по местным сведениям, купец построил кирпичный завод, кожевенную фабрику и церковь. Сегодня от былого размаха сохранились лишь отдельные следы, среди которых — старинное мраморное надгробие его жены. Камень, который более ста лет назад везли из Москвы через сотни километров, теперь остается без должного ухода.