Малыши в детских садах ЗКО выращивают овощи в теплицах

Учебно-опытные участки сегодня работают во всех школах Бурлинского района. Здесь дети не просто изучают биологию по учебникам, а учатся трудиться руками: сажают овощи, ягоды и цветы, а потом ухаживают за ними. Результаты впечатляют: в этом сезоне школьники собрали от 350 до 400 килограммов овощей и до 170 килограммов фруктов и ягод. Часть урожая пошла на школьные обеды, а другую часть передали малообеспеченным семьям. Об этом рассказали в управлении образования ЗКО.

- При этом школы внедряют современные технологии. Например, 17 учебных заведений уже перешли на капельное орошение. Этот способ экономит воду, защищает грядки от сорняков и облегчает ручной труд. У каждого учебного заведения есть свои достижения: Бурлинская школа №1 открыла теплицу для выращивания рассады, а школа №3 в Аксае запустила проект "Жасыл мектеп" и регулярно показывает успехи в соцсетях, - пояснили в ведомстве.

Экологическое воспитание в районе начинается с самого раннего возраста. В местных детских садах разбиты мини-огороды, где малыши пробуют себя в роли садоводов.

- Так, в ясли-садах №6 "Шаңырақ" и №9 "Наурыз" работают теплицы. Дети сами выращивают помидоры, огурцы, сладкий перец, клубнику и морковь, наблюдая за каждым этапом роста растений. А территории детских садов №6, №7, №9, №10, "Арман" и "Ақ сұңқар" украсили яркими клумбами с петуниями, розами, бархатцами и мальвами, - отметили в управлении.