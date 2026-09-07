В Уральске выбрали самую красивую девушку

5 сентября на площади Первого президента в Уральске прошел региональный конкурс красоты Miss Jaiyq 2026. За главный титул боролись семь участниц, рассказали организаторы конкурса. По итогам конкурса Miss Jaiyq 2026 стала 19-летняя Мадина Батырова. Она получила главную корону, денежный приз в размере 1 миллион тенге и возможность представить Уральск на республиканском конкурсе красоты Miss Qazaqstan.

Мадина — студентка третьего курса педагогического университета, где учится по специальности «Начальное образование». Она профессионально занимается моделингом, работает преподавателем в модельной школе и участвует в продвижении различных проектов. Девушка любит получать новые знания и развиваться в разных направлениях. Свой характер она описывает как амбициозный, коммуникабельный и целеустремленный. Девиз Мадины: «Звезды видны тем, кто не боится смотреть вверх».

Фото Александра Логашкина

I Vice Miss Jaiyq 2026 стала 16-летняя Айжан Аманжолкызы. Она занимается танцами, моделингом, журналистикой и спортом. Айжан неоднократно становилась победительницей и призером творческих и спортивных конкурсов. Также она основала собственный ансамбль. Главная цель Айжан — быть универсальной личностью, в которой красота гармонично сочетается с умом, талантом и силой характера.

Фото Александра Логашкина

II Vice Miss Jaiyq 2026 стала 17-летняя Диана Макисова. В профессиональном моделинге она с 14 лет. Диана работала в Бангкоке, Сеуле, Гонконге, а также в городах Китая — Ханчжоу и Шанхае. Она свободно владеет английским и русским языками. В детстве занималась балетом, каратэ и большим теннисом. Сейчас увлекается растяжкой, бегом и пешими прогулками. Диана мечтает стать Мисс Вселенной и супер-моделью мирового уровня. Ее девиз: «Dream and Do».

Фото Александра Логашкина

Победительниц выбирало профессиональное жюри:

Аида Буранкулова — главный редактор и учредитель городского журнала Fresh City;

Яна Сидарова — представитель сети магазинов косметики Afrodite Cosmetics;

Алима Тулейбаева — кастинг-директор национального конкурса «Мисс Казахстан»;

Жулдыз Хуспанова — дизайнер Дома Maria Khanim, общественный деятель и бывший директор конкурса «Мисс Уральск»;

Алма Загранюк — учредитель конкурса Miss Jaiyq, «Мисс Уральск 2024» и финалистка «Мисс Казахстан 2024».

Организаторы отметили, что в 2026 году конкурс прошел при поддержке спонсоров.