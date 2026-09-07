Взрыв в “Центре плова“ в Щучинске - фигурантам дела вынесли приговор

Бурабайский районный суд вынес приговор по уголовному делу о пожаре в кафе в Щучинске, в результате которого погибли 12 человек и еще 11 получили травмы, передаёт Tengrinews.kz.

Кто предстал перед судом

На скамье подсудимых оказались владелец кафе М., доставлявший туда газовые баллоны подсудимый - Д. и директор автогазозаправочной станции С.

Как установил суд, владелец кафе допустил ряд нарушений требований пожарной безопасности. В частности, в заведении использовались газовые баллоны, которые хранились рядом с радиаторами отопления. Кроме того, сотрудники и ответственные лица не проходили необходимый инструктаж по эксплуатации газового оборудования.

Доставщик газовых баллонов подсудимый Д., не имея права заниматься реализацией и доставкой газа, привез в кафе 25 февраля 2026 года два газовых баллона. Один из них впоследствии взорвался. По данным суда, баллон был заполнен газом сверх допустимой нормы.

Еще одним фигурантом дела стал директор АЗГС - подсудимый С. Суд установил, что на станции систематически заправляли бытовые газовые баллоны, хотя необходимой документации, оборудования, измерительных приборов для контроля наполнения, обученного персонала и других обязательных условий не было.

Что установило следствие

По версии, установленной судом, переполненный газовый баллон, находившийся возле радиатора отопления, нагрелся. В результате увеличилось внутреннее давление, стенка баллона разорвалась и возник пожар.

Вину подсудимых суд подтвердил совокупностью доказательств: актом о пожаре, протоколом осмотра места происшествия, записями камер видеонаблюдения, показаниями свидетелей и потерпевших, заключениями специалистов и экспертиз, а также другими материалами уголовного дела.

Приговор

Суд признал всех троих фигурантов дела виновными. Владельцу кафе и директору автогазозаправочной станции назначили по семь лет лишения свободы, подсудимому Д. - шесть лет.