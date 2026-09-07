В ЗКО нашли 195 участков с незаконной добычей полезных ископаемых

По данным прокуратуры ЗКО, в области выявили нарушения в сфере недропользования. Речь идет о незаконной добыче полезных ископаемых, работе без необходимых экологических разрешений, а также несоблюдении экологических и контрактных требований. Космический мониторинг показал 195 участков с признаками незаконной добычи полезных ископаемых. Кроме того, в ведомстве отметили четыре незаконных процессуальных решения и выявила факт сокрытия уголовного правонарушения. У 26 недропользователей обнаружили расхождения между объемами добытых и реализованных полезных ископаемых.

Также прокуратура обратила внимание на проблемы при досудебных расследованиях, возмещении ущерба государству и восстановлении земель, нарушенных из-за добычи полезных ископаемых. Ответственным и правоохранительным органам поручили устранить выявленные нарушения и улучшить работу в этой сфере. Прокуратура области взяла исполнение поручений на контроль.