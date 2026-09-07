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Происшествия Социум

В ЗКО нашли 195 участков с незаконной добычей полезных ископаемых

Нарушения нашли при помощи космического мониторинга.
Жулдызхан Хасангалиева
В ЗКО нашли 195 участков с незаконной добычей полезных ископаемых
Фото с сайта Pixabay

По данным прокуратуры ЗКО, в области выявили нарушения в сфере недропользования. Речь идет о незаконной добыче полезных ископаемых, работе без необходимых экологических разрешений, а также несоблюдении экологических и контрактных требований. Космический мониторинг показал 195 участков с признаками незаконной добычи полезных ископаемых. Кроме того, в ведомстве отметили четыре незаконных процессуальных решения и выявила факт сокрытия уголовного правонарушения. У 26 недропользователей обнаружили расхождения между объемами добытых и реализованных полезных ископаемых.

Также прокуратура обратила внимание на проблемы при досудебных расследованиях, возмещении ущерба государству и восстановлении земель, нарушенных из-за добычи полезных ископаемых. Ответственным и правоохранительным органам поручили устранить выявленные нарушения и улучшить работу в этой сфере. Прокуратура области взяла исполнение поручений на контроль.

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