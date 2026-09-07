Пассажирский самолет разбился в горах: погибли 520 человек

12 августа 1985 года самолет Boeing 747SR-100 японской авиакомпании Japan Airlines выполнял внутренний рейс 123 из Токио в Осаку. Спустя примерно 12 минут после взлета на борту произошла тяжелая авария, которая привела к разрушению части хвостовой конструкции и практически полной потере управления. Экипаж еще около получаса пытался удержать самолет в воздухе, однако в итоге лайнер разбился в горах префектуры Гумма. Из 524 человек на борту погибли 520, выжили только четыре пассажира. Катастрофа остается крупнейшей в мире авиакатастрофой с участием одного самолет, передает МойГород

Что произошло в полете

Boeing 747 вылетел из аэропорта Ханэда в Токио вечером 12 августа. На борту находились 509 пассажиров и 15 членов экипажа — всего 524 человека. Самолет следовал в сторону Осаки, а полет поначалу проходил нормально.

Около 18:25, когда лайнер находился над районом у побережья полуострова Идзу, на борту произошел мощный отказ. Позднейшее расследование установило, что разрушилась задняя герметичная переборка фюзеляжа. Это вызвало резкую разгерметизацию и повреждение задней части самолета.

Борт JA8119. Изображение: thisdayinaviation.com

Вслед за этим были повреждены хвостовая часть фюзеляжа, вертикальное оперение и системы управления. Самолет практически лишился основных средств управления по тангажу и рысканью.

Экипаж пытался удержать самолет

После разрушения задней части самолета пилоты столкнулись с ситуацией, которая считалась практически невозможной для обычного пассажирского лайнера. Самолет продолжал лететь, но экипаж больше не мог нормально использовать основные органы управления.

Несмотря на это, пилоты продолжали бороться за управление. Более 30 минут они пытались изменить курс, высоту и скорость, используя оставшиеся возможности самолета.

Салон самолета Boeing 747SR-100

В это время экипаж неоднократно связывался с диспетчерами и сообщал о серьезных проблемах. Лайнер продолжал находиться в воздухе, однако постепенно становилось ясно, что контролировать его все труднее.

В 18:56 самолет разбился в горной местности в районе поселка Уэно в префектуре Гумма.

Почему самолет потерял управление

Расследование, опубликованное в 1987 году, пришло к выводу, что причиной катастрофы стало разрушение задней герметичной переборки.

Но сама переборка разрушилась не внезапно из-за единичного повреждения. По данным японского расследования, в конструкции постепенно развивалась усталостная трещина. Она возникла после неправильного ремонта, проведенного еще в 1978 году.

За семь лет до катастрофы тот же самолет получил повреждения хвостовой части при посадке в аэропорту Осаки. Воздушное судно тогда задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу.

После этого Boeing 747 был отремонтирован. Именно этот ремонт впоследствии стал одним из ключевых факторов катастрофы: задняя герметичная переборка была восстановлена ненадлежащим образом, из-за чего со временем в ней появилась и начала увеличиваться усталостная трещина.

Как одна старая неисправность привела к катастрофе

Задняя герметичная переборка отделяет герметичную часть салона от негерметичной хвостовой части самолета. Она испытывает значительные нагрузки во время каждого полета из-за разницы давления внутри и снаружи.

После неудачного ремонта 1978 года нагрузка на поврежденную конструкцию распределялась неправильно. Со временем это способствовало развитию усталостной трещины.

Вечером 12 августа 1985 года конструкция уже не выдержала давления. Переборка разрушилась, и это стало началом цепной реакции, которая привела к повреждению хвостовой части, вертикального стабилизатора и систем управления.

Японский совет по безопасности установил, что развитие трещины также связано с тем, что она не была обнаружена во время последующих проверок и технического обслуживания.

У некоторых жертв нашли записки для родных: понимая, что самолет почти наверняка разобьется, они писали напутствия своим близким. Изображение: japanbullet.com

Почему катастрофа произошла именно в горах

После потери значительной части управления экипажу удалось некоторое время удерживать самолет в воздухе. Однако управляемость Boeing 747 была крайне ограниченной.

Лайнер совершал длительные колебания по высоте и направлению, постепенно теряя возможность выйти на безопасный маршрут. В конечном итоге самолет направился в сторону горной местности префектуры Гумма.

В 18:56 Boeing 747 врезался в горный склон. Самолет был разрушен, начался пожар.

Почему спасательная операция оказалась сложной

Место падения находилось в горной, лесистой местности, что серьезно осложнило доступ к обломкам. Из-за темноты и удаленности района спасательные службы не смогли сразу в полной мере добраться до места катастрофы.

Точное место падения было окончательно установлено лишь после проведения воздушной разведки. На следующий день к месту трагедии прибыли спасатели и военные подразделения.

Несмотря на масштаб разрушений, четыре пассажира пережили катастрофу и были обнаружены среди обломков. Все остальные находившиеся на борту погибли.

Погибли 520 человек

Борт JA8119.

На борту рейса JAL 123 находились 524 человека. В результате катастрофы погибли 505 пассажиров и все 15 членов экипажа — всего 520 человек. Четыре пассажира получили тяжелые травмы, но выжили.

Катастрофа стала национальной трагедией для Японии. Среди погибших были люди разных возрастов, семьи и дети, летевшие обычным внутренним рейсом.

Что установило расследование

Официальный отчет был опубликован 19 июня 1987 года. В нем причиной катастрофы назвали разрушение задней герметичной переборки, после которого последовали повреждение хвостовой части фюзеляжа, вертикального оперения и систем управления. Это привело к значительному ухудшению летных характеристик и потере основных функций управления самолетом.

Маршрут Boeing 747.

При этом непосредственной причиной разрушения переборки была названа усталостная трещина, которая развивалась из-за неправильного ремонта, выполненного в 1978 году. Также было отмечено, что трещину не обнаружили во время последующего технического обслуживания.

Последствия для авиационной безопасности

Катастрофа JAL 123 оказала серьезное влияние на подходы к техническому обслуживанию и ремонту крупных пассажирских самолетов. После нее особое внимание стало уделяться контролю за выполнением масштабных ремонтных работ и состоянием герметичных элементов конструкции.

Японские авиационные власти усилили требования к контролю за крупными ремонтами и конструкциями, связанными с герметизацией самолета. Эти меры стали частью работы по предотвращению аналогичных катастроф.

Обломки самолета

Память о рейсе JAL 123

Прошли десятилетия, однако катастрофа остается одной из самых трагичных страниц в истории японской гражданской авиации. В 2025 году исполнилось 40 лет со дня трагедии, и японский Совет по безопасности вновь подчеркнул значение расследования и необходимость учитывать его выводы для предотвращения новых катастроф.

История рейса JAL 123 показала, насколько опасными могут стать последствия ошибки, допущенной за много лет до самой катастрофы. Неправильно выполненный ремонт, затем незаметная усталостная трещина и ее постепенное развитие в итоге привели к разрушению критически важной конструкции. Спустя семь лет после ремонта эта цепочка событий закончилась гибелью 520 человек.