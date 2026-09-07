До 100% накоплений: в Казахстане вступили в силу новые правила перевода пенсионных частным компаниям

Вкладчики получили право самостоятельно определять объем передаваемых сумм, а также выбирать одну или сразу несколько управляющих компаний и инвестиционных стратегий под свои финансовые цели.

С 7 сентября в Казахстане вступили в силу изменения в Социальный кодекс, которые дают вкладчикам больше свободы в распоряжении своими пенсионными деньгами, сообщили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Согласно нововведениям, граждане теперь могут передавать частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП) до 100% средств, сформированных за счет обязательных (ОПВ), обязательных профессиональных (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ). Вкладчики получили право самостоятельно определять объем передаваемых сумм, а также выбирать одну или сразу несколько управляющих компаний и инвестиционных стратегий под свои финансовые цели.

- В соответствии с законодательством УИП могут формировать до трёх инвестиционных портфелей: консервативный, умеренный, рискованный. Они различаются по уровню риска, ожидаемой доходности и срокам инвестирования. Возможность выбора разных инвестиционных портфелей закреплена в статье 37-1 Социального кодекса. Требования к их формированию определяются уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, - сообщили в ЕНПФ.

Всю подробную информацию о порядке перевода накоплений и доступных вариантах инвестирования фонды разместили на официальном сайте ЕНПФ и специализированном портале invest.enpf.kz.

Как подчеркивают в пенсионном фонде, принятые поправки трансформируют отечественную пенсионную систему - она отходит от пассивной модели и стимулирует граждан к осознанному формированию своих сбережений.