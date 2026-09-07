Впервые в Казахстане: летим в Сингапур

SCAT Airlines открывает новое международное направление Шымкент — Сингапур. Продажа билетов уже открыта, первый рейс состоится 20 октября, передает МойГород.
Сингапур — это Азия в самом ярком её проявлении. Город небоскрёбов и тропической зелени, футуристической архитектуры и набережных, большого шопинга, пляжного отдыха, развлечений и кухни со всего мира.
Здесь можно провести несколько насыщенных дней в ритме современного мегаполиса, отправиться к океану, устроить гастрономическое путешествие, посвятить день шопингу или сделать Сингапур отправной точкой для дальнейшего знакомства с Юго-Восточной Азией.
Это направление для тех, кто хочет новых впечатлений, красивого отдыха, деловых возможностей и совершенно другой Азии — современной, комфортной и насыщенной.
Сингапур интересен и как самостоятельное направление, и как один из крупнейших авиационных центров региона. Отсюда легко продолжить путешествие по странам Юго-Восточной Азии и собрать один большой маршрут вокруг нескольких стран.
Новый рейс SCAT открывает для путешественников из Казахстана не просто ещё один город, а целую новую географию.
Как будет выполняться рейс
Полёты будут выполняться на современных воздушных судах Boeing 737 MAX 8 с промежуточной посадкой в Санье.
Перелёт Шымкент — Санья займёт около 6,5 часов. В Санье пассажирам будет обеспечен удобный транзит продолжительностью около 2 часов. Пассажиры останутся в стерильной зоне аэропорта и продолжат путешествие без прохождения паспортного контроля в Китае.
Время полёта на участке Санья — Сингапур составит около 3 часов.
Комфорт на протяжении всего путешествия
Питание предусмотрено на обоих участках маршрута.
После вылета из Шымкента пассажирам будет предложено полноценное горячее питание, а на участке Санья — Сингапур — лёгкий ланч с сэндвичами.
Удобный формат транзита позволит продолжить путешествие в Сингапур в рамках единого маршрута SCAT — без дополнительных формальностей во время остановки в Санье.
Сингапур уже можно бронировать
Продажа билетов на новое направление Шымкент — Сингапур уже открыта.
Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте scat.kz, а также через доступные онлайн-сервисы и системы продажи авиабилетов.
Для тех, кто предпочитает готовое путешествие, доступны туристические пакеты — их можно приобрести в туристических агентствах либо на сайте sundayairlines.kz.
Первый рейс — 20 октября.
Маршрут, за которым стоит большая международная работа
Открытие нового направления стало результатом масштабной совместной работы SCAT Airlines, Министерства транспорта Республики Казахстан, Комитета гражданской авиации Республики Казахстан, Правительства Китая, Министерства по туризму Китая и авиационных властей Сингапура.
Совместная работа авиационных и государственных структур нескольких стран позволила реализовать новый маршрут и открыть для пассажиров из Казахстана ещё одно яркое направление в Азии.
Для SCAT запуск рейса Шымкент — Сингапур продолжает последовательное расширение международной маршрутной сети и развитие азиатского направления из Шымкента.
СИНГАПУР БЛИЖЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО.
20 октября начинается новое путешествие — туда, где Азия встречается с будущим.
ШЫМКЕНТ — СИНГАПУР. ОТКРОЙ СВОЮ АЗИЮ ВМЕСТЕ СО SCAT.