Впервые в Казахстане: летим в Сингапур

SCAT Airlines открывает новое международное направление Шымкент — Сингапур. Продажа билетов уже открыта, первый рейс состоится 20 октября, передает МойГород.

Сингапур — это Азия в самом ярком её проявлении. Город небоскрёбов и тропической зелени, футуристической архитектуры и набережных, большого шопинга, пляжного отдыха, развлечений и кухни со всего мира.

Здесь можно провести несколько насыщенных дней в ритме современного мегаполиса, отправиться к океану, устроить гастрономическое путешествие, посвятить день шопингу или сделать Сингапур отправной точкой для дальнейшего знакомства с Юго-Восточной Азией.

Это направление для тех, кто хочет новых впечатлений, красивого отдыха, деловых возможностей и совершенно другой Азии — современной, комфортной и насыщенной.

Сингапур интересен и как самостоятельное направление, и как один из крупнейших авиационных центров региона. Отсюда легко продолжить путешествие по странам Юго-Восточной Азии и собрать один большой маршрут вокруг нескольких стран.

Новый рейс SCAT открывает для путешественников из Казахстана не просто ещё один город, а целую новую географию.

Как будет выполняться рейс

Полёты будут выполняться на современных воздушных судах Boeing 737 MAX 8 с промежуточной посадкой в Санье.

Перелёт Шымкент — Санья займёт около 6,5 часов. В Санье пассажирам будет обеспечен удобный транзит продолжительностью около 2 часов. Пассажиры останутся в стерильной зоне аэропорта и продолжат путешествие без прохождения паспортного контроля в Китае.

Время полёта на участке Санья — Сингапур составит около 3 часов.

Комфорт на протяжении всего путешествия

Питание предусмотрено на обоих участках маршрута.

После вылета из Шымкента пассажирам будет предложено полноценное горячее питание, а на участке Санья — Сингапур — лёгкий ланч с сэндвичами.

Удобный формат транзита позволит продолжить путешествие в Сингапур в рамках единого маршрута SCAT — без дополнительных формальностей во время остановки в Санье.

Сингапур уже можно бронировать

Продажа билетов на новое направление Шымкент — Сингапур уже открыта.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте scat.kz, а также через доступные онлайн-сервисы и системы продажи авиабилетов.

Для тех, кто предпочитает готовое путешествие, доступны туристические пакеты — их можно приобрести в туристических агентствах либо на сайте sundayairlines.kz.

Первый рейс — 20 октября.

Маршрут, за которым стоит большая международная работа

Открытие нового направления стало результатом масштабной совместной работы SCAT Airlines, Министерства транспорта Республики Казахстан, Комитета гражданской авиации Республики Казахстан, Правительства Китая, Министерства по туризму Китая и авиационных властей Сингапура.

Совместная работа авиационных и государственных структур нескольких стран позволила реализовать новый маршрут и открыть для пассажиров из Казахстана ещё одно яркое направление в Азии.

Для SCAT запуск рейса Шымкент — Сингапур продолжает последовательное расширение международной маршрутной сети и развитие азиатского направления из Шымкента.

СИНГАПУР БЛИЖЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО.

20 октября начинается новое путешествие — туда, где Азия встречается с будущим.

ШЫМКЕНТ — СИНГАПУР. ОТКРОЙ СВОЮ АЗИЮ ВМЕСТЕ СО SCAT.