Chevrolet Kazakhstan поддерживает исследование древней истории Казахстана: две экспедиции, тысячи километров и сотни новых открытий

Две экспедиции, тысячи километров дорог и сотни наскальных изображений. Chevrolet Kazakhstan, входящий в состав автомобильной компании Allur, продолжает поддерживать исследовательские инициативы, посвящённые изучению исторического и культурного наследия Казахстана. В августе автомобили бренда стали частью двух экспедиций по малоизученным территориям страны : в окрестностях Талдыкоргана, Семея и Аягоза, передает МойГород.

История Казахстана хранится не только в музеях, архивах и учебниках. Она находится там, куда не ведут привычные туристические маршруты: среди степей, горных массивов и каменных плато, где тысячи лет назад древние люди оставляли на камнях изображения, рассказывающие о мире их времени.

Чтобы увидеть и зафиксировать эти свидетельства прошлого, исследователям приходится преодолевать сотни и тысячи километров, добираться до удалённых территорий и работать в условиях, где надёжный автомобиль становится не просто средством передвижения, а важной частью экспедиции.

Именно поэтому Chevrolet Kazakhstan поддержал проект «Код предков» - серию исследовательских поездок, посвящённых поиску и сбору коллекции уникальных петроглифов Казахстана. Автор проекта, фотограф Владислав Ким, объединил команду National Geographic, Chevrolet Kazakhstan и так называемых «Охотников за петроглифами» - энтузиастов, которые занимаются поиском, исследованием и фиксацией древних наскальных изображений.

В августе состоялись сразу две экспедиции: первая прошла по маршруту Архарлы - Ешкиольмес - Ордакуль, вторая привела команду в Абайскую область к таинственным гротам Кокентау и долину Молдажар.

Главным автомобилем обеих экспедиций стал Chevrolet Traverse. В первой поездке также принял участие Дияс Валихан и его Chevrolet Cobalt.

Экспедиционные маршруты редко проходят по привычным туристическим направлениям. За пределами крупных городов участников проекта «Код предков» ждали тысячи километров дорог, открытые степные пространства, каменистые участки и места, куда невозможно добраться без надёжного транспорта.

В этих условиях автомобили Chevrolet стали не просто способом преодолеть расстояние, а полноценной частью исследовательской команды, помогая участникам добираться до удалённых объектов и перевозить всё необходимое для работы.

Первая экспедиция: Архарлы, Ешкиольмес и Ордаколь

В середине августа состоялась первая экспедиция проекта «Код предков».

Маршрут прошёл через Архарлы, Ешкиольмес и Ордакуль - территории, расположенные вдали от привычных туристических направлений.

В состав команды вошли SMM-менеджер дистрибьюции Chevrolet Kazakhstan Амир Заманбек, автоблогер Дияс Валихан, фотограф и исследователь Владислав Ким, а также участник сообщества «Охотники за петроглифами» - Рафаэль, который сопроводил команду к скоплению петроглифов Ордакуль и Ешкиольмес.

Для поездки Chevrolet Kazakhstan предоставил внедорожник Chevrolet Traverse, а также кастомный Chevrolet Cobalt автоблогера Дияса Валихана.

Маршрут проходил через степные и каменистые территории. Проводниками команды стали местные жители, хорошо знающие особенности этих мест и называющие себя «охотниками за петроглифами».

Именно их знания, наблюдательность и многолетний опыт помогают находить участки, которые могут представлять интерес для дальнейшего изучения.

Одним из главных результатов первой экспедиции стало обнаружение трёх петроглифов, ранее не представленных в известных археологических материалах.

Предположительно, найденные изображения относятся к разным историческим периодам - бронзовому веку, раннему железному веку и тюркскому периоду.

Для команды это стало ещё одним подтверждением того, что даже на территориях, которые могут казаться хорошо изученными, история Казахстана продолжает открывать новые страницы.

А, для Chevrolet это возможность поддержать людей, которые делают эти открытия и помогают сохранять их для будущих поколений.

Chevrolet Traverse: пространство для большой экспедиции

Вторая экспедиция состоялась в конце августа и стала значительно масштабнее.

В этой поездке к команде присоединилась основательница движения «охотники за петроглифами» Ольга Гумирова. В обновленном составе команда отправилась в Абайскую область - к горам Кокентау, где исследователей ждали не только петроглифы, но и целый археологический ландшафт, хранящий свидетельства разных исторических эпох.

Во время поездки в Абайскую область команда на Chevrolet Traverse преодолела около 1100 километров всего за один день. После короткой передышки маршрут продолжился ещё примерно на 600 километров в сторону г. Аягоз, где была исследована вторая локация – долина Молдажар.

Если первая экспедиция принесла несколько новых зафиксированных изображений, то исследование территорий Кокентау и Молдажар позволило увидеть совершенно другой масштаб исторического наследия.

Первые сведения о наскальных изображениях в горах Кокентау относятся к концу XIX — началу XX века.

В 2010 году территория была нанесена на карты как участок с наскальными рисунками. Тогда студенты Шакаримского университета зафиксировали здесь 11 камней с петроглифами.

Долгое время именно эти данные формировали представление о масштабе памятника.

Однако дальнейшие исследования показали, что историческое наследие Кокентау значительно масштабнее.

Команда экспедиции «Код предков» обнаружила здесь уникальные изображения, которые древние жители этой территории наносили на камни красной охрой.

Каждый новый камень, каждое изображение и каждый зафиксированный сюжет помогают дополнить представление о жизни людей, населявших территорию Казахстана тысячи лет назад. В дальнейшем «охотники за петроглифами» планируют продолжать работу в Кокентау и изучать объекты разных эпох - от каменного века до периода саков и тюрков.

Историю важно не только найти, но и сохранить

Работа с петроглифами не заканчивается моментом их обнаружения.

Наскальные изображения постоянно подвергаются воздействию природы: дождя, ветра, перепадов температур и естественного разрушения камня.

Поэтому современное исследование включает не только поиск и точную фиксацию каждого объекта, но и возможность показать наследие нашей страны в современном, художественном формате.

Сегодня уже существует виртуальный музей наскальных рисунков, а в перспективе специалисты рассматривают возможность создания полноценного музея, посвящённого наскальному искусству Казахстана.

Chevrolet Kazakhstan: поддерживать тех, кто открывает неизведанное

Для Chevrolet Kazakhstan участие в проекте «Код предков» - это возможность поддержать людей, которые непосредственно занимаются исследованием и сохранением исторического наследия страны.

За плечами команды - тысячи километров дорог, часы в пути, работа на удалённых территориях и новые исторические данные.

Для исследователей автомобили Chevrolet стали возможностью добраться туда, где история Казахстана сохранилась в камне.

Каждая новая находка дополняет историю Великой степи.

Каждая экспедиция помогает открывать территории, которые ещё ждут своего изучения.

А каждая дорога, которую проходит команда, приближает её к следующему открытию.

Для Chevrolet это и есть настоящее значение движения - не просто преодолевать расстояния, а помогать двигаться вперёд тем, кто открывает новое.

Chevrolet Kazakhstan, входящий в группу компаний Allur, продолжит поддерживать инициативы, направленные на изучение и сохранение исторического и культурного наследия страны.

Потому что история Казахстана - это не только страницы прошлого.

Это наследие, которое продолжает открываться сегодня.

Together, let’s discover - вместе открываем неизведанное.