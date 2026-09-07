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Социум

В Уральске продолжают устанавливать подсветку на домах

Подсветка на 13 домах уже радует жителей.
Жулдызхан Хасангалиева
В Уральске продолжают устанавливать подсветку на домах
Стопкадр с видео

В Уральске продолжают украшать фасады многоэтажек светодиодами для улучшения архитектурного облика и создания комфортной, эстетичной обстановки. Ранее сообщалось, что в 2026 году праздничную и архитектурную иллюминацию планируют установить на фасадах 32 многоэтажных домов.

В настоящее время на ряде жилых домов работы по освещению полностью завершены. 

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  • Проспект Абая: 190/1, 196/1, 208/1, 216, 71, 71/1,
  • Улица Айттиева: 72,
  • Улица Гагарина: 1/2, 1/3, 1/4,
  • Улица Кунаева: 67, 67/1, 58,
  • Арка при въезде на площадь Первого Президента.

По данным городского акимата, архитектурная подсветка подчеркивает ночной облик городских улиц, выделяет экстерьер жилых домов и позволяет сформировать современный, привлекательный образ города. Работы по освещению будут поэтапно продолжены и в дальнейшем.

Напомним, что в 2025 году в целях обновления внешнего облика многоэтажных жилых домов в городе велись работы по формированию единого архитектурного стиля. Цель данного проекта - улучшить жилищный фонд, обеспечить современный внешний вид города, а также повысить привлекательность города для туристов и инвесторов.

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