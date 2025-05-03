Работы начались 28 апреля, и завершить их планируется в течение двух месяцев.

Как сообщает акимат города, в Уральске насчитывается 1715 многоэтажек, более 70% из которых были построены еще в прошлом веке. И в целях обновления внешнего облика многоэтажных жилых домов в городе ведутся работы по формированию единого архитектурного облика.

Цель данного проекта улучшить жилищный фонд, обеспечить современный внешний вид города, а также повысить привлекательность города для туристов и инвесторов.

— В центре внимания проспект Назарбаева, проспект Абая, проспект Абулхаир хана, улицы Ю.Гагарина и С. Датова. Это главные магистрали города, зоны с интенсивным движением людей. В настоящее время ведется работа с 14 подрядными организациями. Планируется, что ремонтные работы начнутся 28 апреля и будут полностью завершены в течение двух месяцев, - сообщили в акимате.

Заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев осмотрел объекты, ознакомился с ходом работ, поручив подрядчикам уделить особое внимание качеству и срокам.