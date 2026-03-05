Beeline Казахстан стал официальным реселлером Starlink в Казахстане и открыл новые возможности для В2В-клиентов, начав подключать их к спутниковому интернету. Теперь компании могут получать высокоскоростную связь даже в удалённых и труднодоступных местах.

Первые подключения в регионах уже дали результат. Компания KZ Connect сообщает о росте скорости интернета на своих объектах с 3 до 270 Мбит/с и отмечает оперативный запуск услуги.

Получив статус официального реселлера, теперь Beeline Казахстан предлагает B2B-клиентам полный спектр телеком-решений: мобильную связь, оптоволоконные и радиорелейные каналы, NB-IoT и теперь – спутниковый интернет.

Первым корпоративным клиентом Beeline, которому был подключён спутниковый интернет Starlink, стало ТОО «Elite Construction Story». Решение используется на объекте в Жезказгане, где фактическая скорость доступа в интернет достигает до 330 Мбит/с, что позволяет обеспечивать стабильную связь и поддерживать рабочие процессы на объекте.

«Мы давно работаем с Beeline Казахстан и ценим сложившиеся партнёрские отношения. Для строительных объектов, особенно в регионах, надёжная связь имеет ключевое значение. Узнав, что Beeline стал одним из официальных реселлеров спутникового интернета от Starlink для В2В-клиентов, мы подключили это решение на объекте в Жезказгане, где ведётся строительство Дворца школьников. Результатом довольны», - прокомментировали в ТОО «Elite Construction Stroy».

«Подключение Starlink приносит реальный эффект В2В-клиентам в регионах. Мы видим, как на ряде объектов существенно выросла скорость передачи данных. Для компаний, работающих в удалённых локациях, это не просто интернет — это возможность полноценно управлять процессами онлайн», – отметил Рауан Кабдрахимов, Исполнительный директор Enterprise Co (входит в холдинг Beeline Казахстан).

У Beeline можно заказать три типа комплектов Starlink:

Mini, Standard, Performance. Mini – портативный, его легко брать с собой на выезды, когда связь нужна прямо «в поле». Такое решение особенно востребовано у экстренных служб - МЧС, скорой помощи, сервисных компаний, чьи специалисты работают в труднодоступных регионах. Standard предназначен для стационарных объектов, например, офисов, складов, ферм, туристических баз и небольших производств. Performance – это усиленная версия, рассчитанная на высокие нагрузки и работу в сложных климатических условиях, включая нефтегаз и горнодобывающие предприятия.

Заказать комплект или получить консультацию по корпоративным решениям можно на сайте business.beeline.kz