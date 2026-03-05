В МВД предупреждают, что по прибытии за границу люди могут столкнуться с серьёзными проблемами.

Министерство внутренних дел Казахстана предупредило граждан о мошеннических схемах, связанных с предложениями «высокооплачиваемой работы» за рубежом. Об этом сообщили в департаменте по противодействию киберпреступности МВД.

По данным ведомства, такие объявления чаще всего распространяются через Telegram-каналы, WhatsApp-группы, социальные сети и сайты объявлений. Потенциальным работникам обещают высокий доход, оплаченный перелёт и проживание, а также лёгкую работу без опыта и знания языка.

Однако после прибытия за границу люди могут столкнуться с серьёзными проблемами. В МВД предупреждают, что граждане рискуют столкнуться со следующими ситуациями:

изъятие паспортов и других документов;

ограничение свободы передвижения;

принуждение к участию в интернет-мошенничествах;

невыплата заработной платы;

вымогательство денег за «освобождение» или возвращение на родину;

психологическое давление и угрозы.

В связи с этим в ведомстве рекомендуют соблюдать меры предосторожности при поиске работы за границей:

оформлять трудоустройство только через лицензированные агентства;

тщательно проверять работодателя и условия договора;

не передавать документы и персональные данные третьим лицам;

сообщать родственникам о маршруте и месте пребывания.

Если граждане получают сомнительные предложения или замечают признаки мошенничества, в МВД советуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.