В Отбасы банке снова можно использовать пенсионные накопления для частичного и полного досрочного погашения займа, сообщает krisha.kz. Приём заявок был приостановлен с 31 января по 2 марта 2026 года. Всё это время Отбасы обновлял сервисы.
Изменилась сама схема расчётов: теперь пенсионные средства направляются только на основной долг, проценты ими оплатить нельзя.
Схема изменилась:
пенсионные средства — только на основной долг;
проценты и сопутствующие платежи — за счёт собственных денег.
Как погасить ипотеку в Отбасы пенсионкой — инструкция
Этап 1. Запросите пенсионные излишки
Здесь всё как раньше:
Зайдите на платформу enpf-otbasy.kz с помощью ЭЦП;
Выберите цель — «Частичное или полное погашение задолженности по ипотечному займу»;
Подпишите заявку и отправьте её в ЕНПФ.
Заявку рассмотрят в течение 5 рабочих дней. Деньги перечислят на спецсчёт в Отбасы банке.
После поступления средств у вас есть 20 рабочих дней, чтобы их использовать.
Этап 2. Пополните текущий счёт своими деньгами
Это новый обязательный шаг.
Перед погашением нужно внести на текущий счёт сумму начисленных процентов и других обязательных платежей.
Система сама покажет, сколько именно нужно внести.
Пошаговая инструкция для приложения банка
Авторизуйтесь в мобильном приложении Otbasy bank.
Выберите нужный заём.
Нажмите «Частичное досрочное погашение».
Выберите спецсчёт с ЕПВ. Система покажет минимальную сумму, которую нужно внести на текущий счёт (это проценты).
После пополнения текущего счёта нажмите «Продолжить».
Ознакомьтесь с условиями, подтвердите согласие.
Подпишите заявление OTP-кодом из SMS.
После обработки операции ознакомьтесь с новым графиком платежей и подпишите его.
Нажмите «Завершить».
После этого заём считается частично или полностью погашенным.
Как это работает на практике
Пример 1. Частичное погашение
У вас есть 200 000 тенге пенсионных излишков.
Начисленные проценты по займу — 10 000 тенге.
10 000 тенге списываются с текущего счёта на оплату процентов;
200 000 тенге с ЕПВ идут на уменьшение основного долга;
общая сумма операции — 210 000 тенге.
Пример 2. Полное погашение
У клиента есть 1 000 000 тенге ЕПВ.
Остаток основного долга — 800 000 тенге, проценты — 8000 тенге.
В этом случае нужно:
внести 8000 тенге на текущий счёт для оплаты процентов;
800 000 тенге с ЕПВ направляются на закрытие основного долга;
200 000 тенге останутся на счёте ЕПВ.