Схема расчетов изменилась.

В Отбасы банке снова можно использовать пенсионные накопления для частичного и полного досрочного погашения займа, сообщает krisha.kz. Приём заявок был приостановлен с 31 января по 2 марта 2026 года. Всё это время Отбасы обновлял сервисы.

Изменилась сама схема расчётов: теперь пенсионные средства направляются только на основной долг, проценты ими оплатить нельзя.

Схема изменилась:

пенсионные средства — только на основной долг;

проценты и сопутствующие платежи — за счёт собственных денег.

Как погасить ипотеку в Отбасы пенсионкой — инструкция

Этап 1. Запросите пенсионные излишки

Здесь всё как раньше:

Зайдите на платформу enpf-otbasy.kz с помощью ЭЦП; Выберите цель — «Частичное или полное погашение задолженности по ипотечному займу»; Подпишите заявку и отправьте её в ЕНПФ.

Заявку рассмотрят в течение 5 рабочих дней. Деньги перечислят на спецсчёт в Отбасы банке.

После поступления средств у вас есть 20 рабочих дней, чтобы их использовать.

Этап 2. Пополните текущий счёт своими деньгами

Это новый обязательный шаг.

Перед погашением нужно внести на текущий счёт сумму начисленных процентов и других обязательных платежей.

Система сама покажет, сколько именно нужно внести.

Пошаговая инструкция для приложения банка

Авторизуйтесь в мобильном приложении Otbasy bank. Выберите нужный заём. Нажмите «Частичное досрочное погашение». Выберите спецсчёт с ЕПВ. Система покажет минимальную сумму, которую нужно внести на текущий счёт (это проценты). После пополнения текущего счёта нажмите «Продолжить». Ознакомьтесь с условиями, подтвердите согласие. Подпишите заявление OTP-кодом из SMS. После обработки операции ознакомьтесь с новым графиком платежей и подпишите его. Нажмите «Завершить».

После этого заём считается частично или полностью погашенным.

Как это работает на практике

Пример 1. Частичное погашение

У вас есть 200 000 тенге пенсионных излишков.

Начисленные проценты по займу — 10 000 тенге.

10 000 тенге списываются с текущего счёта на оплату процентов;

200 000 тенге с ЕПВ идут на уменьшение основного долга;

общая сумма операции — 210 000 тенге.

Пример 2. Полное погашение

У клиента есть 1 000 000 тенге ЕПВ.

Остаток основного долга — 800 000 тенге, проценты — 8000 тенге.

В этом случае нужно: