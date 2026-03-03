Страна продолжает демонстрировать положительную демографическую динамику.

Численность населения Казахстана превысила 20,5 миллиона человек. Об этом свидетельствуют актуальные данные Бюро национальной статистики.

Согласно статистике, в стране традиционно сохраняется преобладание городского населения над сельским. Доля горожан составляет более половины всех жителей республики — 13,1 млн человек. Крупнейшими по численности остаются мегаполисы: Астана, Алматы и Шымкент. В сёлах же проживают 7,4 миллиона казахстанцев. Почти 10,5 млн жителей страны — женщины.

Рост населения в основном фиксируется в крупных городах и южных регионах страны.