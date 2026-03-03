По закону водитель обязан обеспечивать техническую исправность автомобиля и читаемость его номеров.

В социальных сетях распространяется информация о том, что автолюбителей Уральска штрафуют за нечитаемые государственные номерные знаки. В пресс-службе департамента полиции ЗКО напомнили, что в соответствии с требованиями законодательства водитель обязан обеспечивать технически исправное состояние авто, а также читаемость государственных регистрационных знаков.

– С учётом текущих погодных условий (осадки, загрязнение дорожного полотна) водителям необходимо контролировать состояние регистрационных знаков и при необходимости своевременно очищать их от снега и грязи. Просим участников дорожного движения соблюдать установленные требования и проявлять ответственное отношение к эксплуатации транспортных средств, – добавили в полиции.

Напомним, согласно статье 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», за нечитаемые номера авто может грозить штраф в размере 5 МРП, что в 2026 году составляет 21 625 тенге.