В феврале курс тенге укрепился.

В феврале курс тенге продемонстрировал укрепление. По данным Национального банка, национальная валюта выросла на 0,7% и по итогам месяца составила 497,69 тенге за доллар.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже увеличился с 306 млн до 335 млн долларов. Общий объем операций за месяц достиг 6,7 млрд долларов.

В феврале из Национального фонда было реализовано 400 млн долларов для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет. Согласно предварительным заявкам правительства, в марте планируется продажа валюты из Нацфонда в диапазоне от 400 до 500 млн долларов.

Кроме того, в рамках операций зеркалирования в прошлом месяце было стерилизовано 350 млрд тенге. В марте ожидается аналогичный объем продаж валюты — в эквиваленте 350 млрд тенге.

При этом валютные интервенции в феврале не проводились.

Также сообщается, что компании квазигосударственного сектора в феврале реализовали часть своей валютной выручки на сумму 284 млн долларов.