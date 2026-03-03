Власти Казахстана объявили о вывозных рейсах из Дубая и договорились с соседними странами о транзите граждан, а Air Astana временно приостановила регулярные полёты в регион.

Власти Казахстана продолжают работу по возвращению граждан из стран Ближнего Востока на фоне обострения ситуации в регионе. О запланированных рейсах и договорённостях с соседними государствами сообщили Комитет гражданской авиации, МИД РК, а также авиакомпания Air Astana.

Как сообщили в КГА, авиакомпания Flydubai начинает выполнение специальных вывозных рейсов из Дубая в Казахстан.

– Ночью 3 марта 2026 года запланирован вылет рейсов FZ1533 Дубай-Алматы (170 мест) и FZ1395 Дубай-Астана (170 мест), – говорится в сообщении.

Одновременно Министерство иностранных дел выступило с заявлением об эвакуации казахстанцев из Ирана через соседние страны. В ведомстве отметили, что по итогам работы дипломатических представительств достигнуты договорённости о содействии в выезде граждан.

– С армянской стороной согласован вопрос беспрепятственного пересечения иранско-армянской границы гражданами Казахстана в случае их эвакуации через территорию Армении. Поддерживается постоянный контакт с руководством внешнеполитического ведомства Армении. Аналогичная работа проведена с азербайджанской стороной, которая выразила готовность оказать содействие в вопросах эвакуации. С учетом того, что пропускной режим на сухопутных участках границы страны ограничен, пересечение требует получение специального разрешения, – сообщили в МИД.

В ведомстве добавили, что по обращению двух граждан посольство Казахстана в Азербайджане оперативно получило разрешение на въезд через КПП «Джульфа» (Нахчыван). Туркменистан также подтвердил готовность содействовать переходу границы казахстанцами.

– Работа в данном направлении продолжается непрерывно, дополнительные разъяснения будут публиковаться на официальных ресурсах МИД и загранучреждений РК. В целях обеспечения оперативного информирования МИД задействовал современные цифровые инструменты, включая инфраструктуру Kaspi. Совместно с компанией налажено своевременное доведение официальной информации и разъяснений до граждан в регионе через мобильные устройства. До полной стабилизации ситуации в регионе призываем граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования и рекомендации местных властей, избегать зон повышенного риска, а также отнестись с пониманием к временным ограничениям, – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Своё заявление также сделала группа компаний Air Astana. В авиакомпании сообщили о планах выполнить 3 марта несколько репатриационных рейсов.

Как уточнили в пресс-службе, планируется выполнить с Западного Казахстана и обратно два репатриационных рейса в Медину и два – в Джедду при условии получения разрешений от авиационных властей Саудовской Аравии и Египта.

– Вместе с тем группа компаний приостанавливает выполнение регулярных рейсов в страны Ближнего Востока до 6 марта включительно, а продажа билетов закрыта до 13 марта включительно, – говорится в сообщении.

Компания продолжает отслеживать ситуацию и обещает оперативно информировать пассажиров о возможных изменениях.

Ранее сообщалось, что в странах Персидского залива находятся более 4 тысяч казахстанцев. По словам председателя фонда «Туристік Қамқор» Инны Рей, в ОАЭ находятся свыше 3 тысяч граждан, в Катаре – более тысячи, около 200 человек – в Мекке и Медине.