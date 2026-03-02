Несмотря на готовность казахстанских авиакомпаний выполнить обязательства перед пассажирами, воздушное пространство остаётся закрытым.

В Объединённых Арабских Эмиратах и Катаре сейчас находятся более четырёх тысяч граждан Казахстана. О ситуации с туристами на Ближнем Востоке рассказала председатель фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей на брифинге 2 марта, передаёт Zakon.kz.

По её словам, в ОАЭ находятся около 3 тысяч казахстанцев, ещё свыше 1 тысячи — в Катаре. Кроме того, порядка 200 человек находятся в Мекке и Медине.

– Это важный период отдыха для казахстанцев. Территория Персидского залива очень интересна для отдыха. Люди были настроены, чтобы провести время с детьми. Очень много детей. Возникшая ситуация была для всех неожиданностью. Напряжение усиливается, количество обстрелов увеличивается. Обострение не прекращается. Было закрыто небо для всех стран. Все страны для нас критичны, но основное – ОАЭ, там основное количество туристов. Также Катар, – пояснила она.

Инна Рей отметила, что туроператоры, входящие в фонд, размещают своих клиентов за собственный счёт — оплачиваются как проживание, так и питание.

– Им предоставлено жилье, они размещены в отелях, все спокойно, просьба не путать их с основной массой пассажиров, которые здесь находятся, которые продолжают искать помощи и поддержки. Наши туристы находятся полностью под контролем системы гарантирования и при поддержке наших туроператоров. В Мекке, Медине у нас сейчас находится около 200 человек, – подчеркнула она.

При этом говорить о выполнении репатриационных рейсов пока преждевременно. Несмотря на готовность казахстанских авиакомпаний выполнить обязательства перед пассажирами, воздушное пространство остаётся закрытым.