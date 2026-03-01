Казахстанские авиакомпании готовы предоставить воздушные суда для выполнения возвратных рейсов.

Казахстанские авиакомпании готовы отправить самолёты за гражданами из стран Ближнего Востока, как только в зоне конфликта откроют воздушное пространство. Действия будут согласовывать с МИД, сообщили в Министерстве транспорта.

В ведомстве прошло заседание оперативного штаба. Обсудили ситуацию в регионе, поддержку пассажиров отменённых рейсов и варианты возвращения казахстанцев альтернативными и безопасными маршрутами.

Сейчас воздушное пространство закрыто или остаётся нестабильным в Иране, Израиле, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии, Катаре, Омане, Ираке и Ливане.

28 февраля отменили 14 рейсов из этих стран в Казахстан, 1 марта — ещё 12.

По расписанию полётов на 2 марта из стран Ближнего Востока запланированы 13 рейсов, но пока они тоже под вопросом.

Для оказания помощи пассажирам на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» организована круглосуточная работа колл-центра: +7 7172 77 98 21, +7 7172 79 82 13, +7 7172 79 82 14.

По вопросам статуса рейсов пассажирам обращаться:

Air Astana: +7 727 244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77.

FlyArystan: +7 727 331 10 10, WhatsApp: +7 702 702 02 27.

SCAT Airlines: +7 7252 99 88 80.

Qazaq Air: +7 727 356 14 14.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев: +7 7172 702 999.

Международный аэропорт Алматы: +7 727 228 00 19.