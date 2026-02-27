Речь не идет о введении новых запретов — расширяются лишь технические возможности фиксации уже существующих нарушений.

В Казахстане с 12 марта вступят в силу изменения в статью 31 Кодекса об административных правонарушениях. О нововведениях сообщается на сайте Polisia.kz.

В ведомстве пояснили, что поправки связаны с принятием нового Цифрового кодекса. При этом речь не идет о введении новых запретов — расширяются лишь технические возможности фиксации уже существующих нарушений.

Как отметили в МВД, ранее такие нарушения, как использование мобильного телефона во время движения или езда без ремня безопасности, фиксировались сотрудниками полиции вручную. Теперь для этого смогут применяться автоматические системы.

До настоящего времени в автоматическом режиме регистрировались шесть видов нарушений: превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, несоблюдение требований знаков и разметки, неправильная остановка или стоянка, нарушения правил обгона и расположения транспорта на дороге, а также непредоставление преимущества пешеходам.

С принятием изменений предусмотрены три способа фиксации:

традиционные камеры продолжат работать в прежнем режиме;

камеры автоматической фиксации смогут выявлять и другие нарушения, не требующие специальных измерений — например, разговор по телефону за рулем или отсутствие ремня безопасности;

использование данных государственных баз, интегрированных с системой ЕРАП. Это позволит автоматически выявлять нарушения, связанные с документами — просроченный техосмотр, отсутствие страховки, истечение срока разрешения на хранение оружия и другие случаи.

Кроме того, система сможет автоматически выносить предупреждения по тем правонарушениям, где законом предусмотрена такая мера. Ранее для этого требовалось участие сотрудника полиции.

В МВД также опровергли информацию о том, что камеры будут привлекать к ответственности пешеходов. Системы предназначены исключительно для фиксации нарушений со стороны водителей транспортных средств.

По словам старшего инспектора по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Борановой, изменения направлены на повышение безопасности на дорогах и профилактику правонарушений за счет применения цифровых технологий.