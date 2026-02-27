Зима в Западном Казахстане завершается сухой и морозной погодой.

По данным РГП «Казгидромет», в Уральске завтра будет ясно и без осадков. Ночью температура опустится до -16...-18°C, а днём составит -4...-6°C при восточном ветре 5–10 м/с.

В Атырау ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут -6...-8°C, но днём воздух прогреется до +2...+4°C. Осадков не предвидится, однако возможен утренний туман.

В Актау сохранится самая тёплая погода в регионе: ночью 0...-3°C, а днём до +7...+9°C. При этом ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 м/с, а также возможны осадки в виде дождя и снега.

В Актобе же будет холодно: при ясной погоде ночные морозы достигнут -17...-19°C. Днём в городе прогнозируется -4...-6°C, ветер северо-восточный, 3–8 м/с.