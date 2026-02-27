Несколько советов от экспертов о том, как избавиться от жирного пятна.

Жирное пятно легче всего удалить, пока оно свежее. Для этого подойдут средство для мытья посуды, соль, крахмал, тальк или хозяйственное мыло. Нанесите выбранное средство на загрязнение, оставьте на 15–30 минут, затем постирайте вещь в тёплой воде.

Если пятно старое, помогут сода с моющим средством, нашатырный спирт или предварительное замачивание.

Простые способы удаления пятен

1. Средство для мытья посуды (самый эффективный способ)

Нанесите немного средства прямо на пятно, аккуратно вотрите и оставьте на 15–20 минут. Затем постирайте вещь в воде подходящей температуры (с учётом типа ткани).

2. Соль, крахмал, тальк или мел

Эти средства подходят для деликатных тканей. Посыпьте пятно порошком и слегка вотрите. Оставьте на 2–3 часа, затем стряхните остатки или уберите их щёткой. Мел лучше использовать только для светлой одежды.

3. Хозяйственное мыло

Тщательно натрите пятно мылом и оставьте на несколько часов или на ночь. После этого постирайте привычным способом.

4. Сода + средство для посуды

Смешайте компоненты до состояния пасты, нанесите на пятно и слегка потрите мягкой щёткой. Через 10–15 минут смойте и постирайте.

5. Нашатырный спирт

Смешайте по одной чайной ложке нашатырного спирта и моющего средства. Нанесите на пятно на 20 минут, затем смойте и постирайте.

Полезные советы

· Чем быстрее начать чистку, тем лучше результат.

· Обрабатывайте пятно с изнанки, подложив под ткань салфетку или полотенце.

· Двигайтесь от краёв пятна к центру, чтобы оно не увеличилось.

· Перед использованием любого средства проверьте его на незаметном участке ткани.

Если пятно не удаляется, можно использовать специальный пятновыводитель, следуя инструкции на упаковке.