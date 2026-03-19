В Западно-Казахстанской области, как и в ряде других регионов страны, введут временные ограничения для тяжеловесного транспорта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК.

Ограничения начнут действовать с 23 марта и продлятся до 1 мая. Они коснутся грузовых автомобилей с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.

Как отметили в ведомстве, такие меры вводятся ежегодно в весенний период.

— Меры принимаются ежегодно в весенний период. В период весенней распутицы дорожное основание становится наиболее уязвимым. Ограничения направлены на предотвращение разрушения дорожного покрытия, — говорится в сообщении Министерства.

Помимо ЗКО, ограничения затронут Акмолинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую, Павлодарскую области и область Абай.

В Минтранспорта также напомнили, что в некоторых южных и западных регионах аналогичные меры уже действуют и продлятся до 1 апреля.

— В то же время аналогичные ограничения уже введены в ряде южных и западных регионов страны и будут действовать до 1 апреля. Они действуют в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областях, а также в областях Жетісу и Ұлытау, — сообщили в ведомстве.

При этом ограничения не распространяются на международные перевозки, пассажирский транспорт, а также на доставку продуктов, лекарств и грузов, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

